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00:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Испания в большинстве обыграла Италию в полуфинале Лиги наций

Сборная Испании на выезде обыграла Италию в полуфинальном матче группы А Лиги наций УЕФА.

Италия
Испания
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16
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Встреча прошла в среду, 6 октября, в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Ферран Торрес. У итальянцев гол на счету Лоренцо Пеллегрини. С концовки второго тайма испанцы играли в большинстве. Два предупреждения получил защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Соперника по финалу испанцы узнают в четверг, 7 октября. Им станет победитель матча между Бельгией и Францией.

Нынешний розыгрыш Лиги наций — второй в истории. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.

Италия
1:2
Первый тайм: 0:2
Испания
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