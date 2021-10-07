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00:51 (мск), источник: Sports.Ru

Манчини про 1:2 с Испанией: Бонуччи не должен был получать желтые карточки. Эта игра придаст нам силы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о поражении от Испании в матче Лиги наций (1:2).

Италия
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«Ход таких игр часто меняется из-за инцидентов. Первый тайм мог спокойно закончиться со счетом 1:1. Понятно, что Испания хорошо владеет мячом, но проигрывать так, в меньшинстве — это разочаровывает. Мы совершили ошибку, которую не должны были допустить на таком уровне. Так играть, забить гол и не пропустить еще в меньшинстве — это хорошее выступление».

Об удалении Бонуччи

«Если честно, я не видел вторую карточку, но это не важно. Лео не должен был получать предупреждение ни в том, ни в другом случае».

О выходе Пеллегрини и Локателли

«Нам нужны были свежие ноги, и это помогло нам при игре вдесятером. Мы могли бы выпустить более молодых игроков, но я думаю, что, несмотря на поражение, это выступление придало нам силы».

О свисте в адрес Доннаруммы

«Это разочаровывает, да», — сказал Манчини в интервью RAI Sport.

Италия
1:2
Первый тайм: 0:2
Испания
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