Манчини про 1:2 с Испанией: Бонуччи не должен был получать желтые карточки. Эта игра придаст нам силы

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«Ход таких игр часто меняется из-за инцидентов. Первый тайм мог спокойно закончиться со счетом 1:1. Понятно, что Испания хорошо владеет мячом, но проигрывать так, в меньшинстве — это разочаровывает. Мы совершили ошибку, которую не должны были допустить на таком уровне. Так играть, забить гол и не пропустить еще в меньшинстве — это хорошее выступление».

Об удалении Бонуччи

«Если честно, я не видел вторую карточку, но это не важно. Лео не должен был получать предупреждение ни в том, ни в другом случае».

О выходе Пеллегрини и Локателли

«Нам нужны были свежие ноги, и это помогло нам при игре вдесятером. Мы могли бы выпустить более молодых игроков, но я думаю, что, несмотря на поражение, это выступление придало нам силы».

О свисте в адрес Доннаруммы