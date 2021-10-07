Манчини про 1:2 с Испанией: Бонуччи не должен был получать желтые карточки. Эта игра придаст нам силы
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о поражении от Испании в матче Лиги наций (1:2).
«Ход таких игр часто меняется из-за инцидентов. Первый тайм мог спокойно закончиться со счетом 1:1. Понятно, что Испания хорошо владеет мячом, но проигрывать так, в меньшинстве — это разочаровывает. Мы совершили ошибку, которую не должны были допустить на таком уровне. Так играть, забить гол и не пропустить еще в меньшинстве — это хорошее выступление».
Об удалении Бонуччи
«Если честно, я не видел вторую карточку, но это не важно. Лео не должен был получать предупреждение ни в том, ни в другом случае».
О выходе Пеллегрини и Локателли
«Нам нужны были свежие ноги, и это помогло нам при игре вдесятером. Мы могли бы выпустить более молодых игроков, но я думаю, что, несмотря на поражение, это выступление придало нам силы».
О свисте в адрес Доннаруммы
«Это разочаровывает, да», — сказал Манчини в интервью RAI Sport.