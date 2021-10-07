Энрике о Лиге наций: Испания довольна, что вышла в финал за счет командной игры. Постараемся победить

«Очень хорошая игра, оба соперника предложили лучшее, что у них было. Мы снова создавали много моментов, хорошо прессинговали, я очень доволен. За полторы тренировки сложно что-то сделать, но игроки прекрасно отнеслись к делу.



Мы хотим играть в свой футбол против любого соперника. Хотим действовать храбро, защищаться через прессинг, правильно подходить к своей работе. У меня есть список из 40−50 футболистов, заслуживающих играть за нашу команду.



Мы добились своей цели как команда. Торрес и Ойарсабаль сыграли превосходно. Мы довольны, что дошли до финала за счет командной игры.



И Франция, и Бельгия очень сильны. Мы постараемся устроить сопернику проблемы и завоевать трофей», — сказал тренер.