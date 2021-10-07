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00:59 (мск), источник: Sports.Ru

Энрике о Лиге наций: Испания довольна, что вышла в финал за счет командной игры. Постараемся победить

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча с Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

Италия
Испания
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«Очень хорошая игра, оба соперника предложили лучшее, что у них было. Мы снова создавали много моментов, хорошо прессинговали, я очень доволен. За полторы тренировки сложно что-то сделать, но игроки прекрасно отнеслись к делу.

Мы хотим играть в свой футбол против любого соперника. Хотим действовать храбро, защищаться через прессинг, правильно подходить к своей работе. У меня есть список из 40−50 футболистов, заслуживающих играть за нашу команду.

Мы добились своей цели как команда. Торрес и Ойарсабаль сыграли превосходно. Мы довольны, что дошли до финала за счет командной игры.

И Франция, и Бельгия очень сильны. Мы постараемся устроить сопернику проблемы и завоевать трофей», — сказал тренер.

Италия
1:2
Первый тайм: 0:2
Испания
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