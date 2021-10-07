17-летний пацан из «Барселоны» — рекордсмен сборной Испании. Что мы знаем о Гави

Испания обыграла Италию — 2:1. Главный герой встречи — Ферран Торрес, оформивший дубль. Но есть в этой победе Испании и теневой персонаж, для которого само появление на поле стало большой неожиданностью. Речь про Гави из «Барселоны», который только в августе этого года отпраздновал 17-летие. Такие дела.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUtI5Luohzz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUtI5Luohzz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUtI5Luohzz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by GAVI (@pablogavi10)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На момент дебюта за сборную Гави было 17 лет, 2 месяца и 1 день. Он побил рекорд Анхеля Субьеты, который тот установил в 1936 году.

На поле Гави провел 83 минуты. Никогда в официальном матче на взрослом уровне парень не играл так долго.

Италия проиграла дома в официальном матче впервые с сентября-1999. Гави (как и ещё пять футболистов сборной Испании: Ферран Торрес, Педро Порро, Эрик Гарсия, Йереми Пино и Брайан Хиль) не родился на тот момент.

Главный тренер Испании Луис Энрике после матча сказал: «Это уникальный случай. Гави играет, будто он на заднем дворе своего дома. Здорово видеть футболиста, обладающего таким мастерством. Он и настоящее, и будущее Испании».

«Барселона» сейчас — кризис, анархия, нет Лионеля Месси, есть странные идеи Рональда Кумана, порой переходящие границы нормальности. Именно в таких условиях за взрослую «Барсу» дебютировал Гави. Куман давно следил за ним — ещё в прошлом сезоне тренер периодически приезжал на матчи «Барсы Б», а летом вызвал парня на сборы уже основы. Источники внутри клуба говорят, будто Куман так восхитился игрой Гави, что к концу предсезонки четко обозначил позицию: «Это игрок основного состава “Барсы”, в молодёжную команду он не вернётся».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRR3sIHlt6G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRR3sIHlt6G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRR3sIHlt6G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by GAVI (@pablogavi10)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так оно и случилось. Юный футболист дебютировал за «Барсу» в конце августа — Куман в матче с «Хетафе» выпустил его на 73-й минуте. Гави ничем особенным не отметился, просто помог команде победить. А после матча сказал: «Я пришёл в этот клуб, когда мне было 10. И вот спустя семь лет я дебютировал за основу. Непередаваемые ощущения, к которым стремится каждый воспитанник “Барселоны”. Что я сделаю с майкой, в которой дебютировал за основу? А я сразу после игры передал футболку родителям — они повесят её в рамке дома. Это моя память на всю жизнь».

Гави стал четвертым в списке самых молодых футболистов, сыгравших за «Барселону». На момент матча с «Хетафе» ему было 17 лет и 24 дня. Моложе него в момент дебюта были только Висенте Мартинес, Ансу Фати и Боян Кркич. Первый матч, как мы уже отметили, — ничего особенного. Зато во второй встрече он отдал голевую на Араухо — эта комбинация спасла «Барселону» от поражения в матче с «Гранадой» на 90-й минуте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSAZed7MJl9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSAZed7MJl9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSAZed7MJl9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by GAVI (@pablogavi10)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Больше Гави голевыми действиями пока не отметился. Поэтому просто расскажем несколько фактов о нём.

Уже провёл два матча в Лиге чемпионов. Правда, «Барса» проиграла в них «Баварии» и «Бенфике» с общим счётом 0:6.

«Барселона» работает над переподписанием контракта с Гави. Нынешнее соглашение рассчитано до конца июня 2023-го. Diario Sport пишет, что «Барса» хочет продлить контракт до 2026 года и вписать сумму отступных в размере € 500 млн.

Гави уже месяц с лишним играет за «Барселону» и даже дебютировал за сборную Испании. Но его профиля нет ни в английской версии сайта, ни в версии на каталонском языке.

Парень прорвался в основу «Барсы Б» спустя семь месяцев после появления в команде. Бывшие тренеры футболиста говорят, что его главное качество — гиперконкурентоспособность. Но Франк Артига (тренер, с которым работал Гави во второй команде) утверждает: «Вам нужно запастись терпением. Гави прекрасно адаптируется к новым условием, но в его игре ещё будут спады. Ему всего 17 лет, не нужно в таком возрасте ожидать результативности и выступлений на уровне Лионеля Месси».

Тот же Артига называет другие плюсы Гави: «Тело — ещё один важный пункт для него. У Гави уникальная мышечная масса. Он очень крепкий и жилистый. Гави не очень высокий (1,73 метра), но он классно играет корпусом. Он сильный, у него не было серьёзных повреждений. Он способен выдерживать ту интенсивность, которую задаёт взрослый футбол».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUTKW9jMpuX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUTKW9jMpuX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUTKW9jMpuX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by GAVI (@pablogavi10)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Transfermarkt фиксирует две травмы Гави — обе пришлись на 2021 год. Весной он 26 дней пропустил из-за травмы колена. В августе отсутствовал девять дней из-за перелома челюсти.

Кстати, его полное имя — Пабло Мартин Паес Гавира.

Летом у Гави было предложение от «Бетиса». Боссы клуба звали именно во взрослую команду и давали все гарантии, что там он будет бегать в основе. Гави отказался, сославшись на верность «Барселоне».

Гави живёт с родителями. Когда он играл за «Барселону Б», клуб предлагал ему снять квартиру, но парень переехал в общежитие академии «Ла Масия»: «Мне так удобнее. Я был ближе к тренировочному лагерю. Ну и там всё пропитано духом “Барсы”. Это же просто круто жить там».

Испанские медиа сравнивают Гави с Андресом Иньестой. Главный аргумент — он также быстро принимает решения на поле. Кстати, этим качеством Гави и привлёк внимание Кумана.

Что говорит Гави о себе?

Я простой мальчишка из академии “Барселоны”. Моя главная задача — дебютировать за главную команду и писать её историю долгие годы. Кто знает, как сложится моя карьера — но никакие неудачи и препятствия не изменят мою огромную любовь к “Барселоне”. Играть за неё — самая большая мечта Гави полузащитник «Барселоны» и сборной Испании

Мечта уже стала реальностью. Как и вызов Гави в сборную Испании.