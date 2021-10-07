17-летний пацан из «Барселоны» — рекордсмен сборной Испании. Что мы знаем о Гави
У самого молодого игрока в истории национальной команды до сих пор нет профиля на сайте клуба.
У самого молодого игрока в истории национальной команды до сих пор нет профиля на сайте клуба.
Испания обыграла Италию — 2:1. Главный герой встречи — Ферран Торрес, оформивший дубль. Но есть в этой победе Испании и теневой персонаж, для которого само появление на поле стало большой неожиданностью. Речь про Гави из «Барселоны», который только в августе этого года отпраздновал 17-летие. Такие дела.
«Барселона» сейчас — кризис, анархия, нет Лионеля Месси, есть странные идеи Рональда Кумана, порой переходящие границы нормальности. Именно в таких условиях за взрослую «Барсу» дебютировал Гави. Куман давно следил за ним — ещё в прошлом сезоне тренер периодически приезжал на матчи «Барсы Б», а летом вызвал парня на сборы уже основы. Источники внутри клуба говорят, будто Куман так восхитился игрой Гави, что к концу предсезонки четко обозначил позицию: «Это игрок основного состава “Барсы”, в молодёжную команду он не вернётся».
Так оно и случилось. Юный футболист дебютировал за «Барсу» в конце августа — Куман в матче с «Хетафе» выпустил его на 73-й минуте. Гави ничем особенным не отметился, просто помог команде победить. А после матча сказал: «Я пришёл в этот клуб, когда мне было 10. И вот спустя семь лет я дебютировал за основу. Непередаваемые ощущения, к которым стремится каждый воспитанник “Барселоны”. Что я сделаю с майкой, в которой дебютировал за основу? А я сразу после игры передал футболку родителям — они повесят её в рамке дома. Это моя память на всю жизнь».
Гави стал четвертым в списке самых молодых футболистов, сыгравших за «Барселону». На момент матча с «Хетафе» ему было 17 лет и 24 дня. Моложе него в момент дебюта были только Висенте Мартинес, Ансу Фати и Боян Кркич. Первый матч, как мы уже отметили, — ничего особенного. Зато во второй встрече он отдал голевую на Араухо — эта комбинация спасла «Барселону» от поражения в матче с «Гранадой» на 90-й минуте.
Больше Гави голевыми действиями пока не отметился. Поэтому просто расскажем несколько фактов о нём.
Transfermarkt фиксирует две травмы Гави — обе пришлись на 2021 год. Весной он 26 дней пропустил из-за травмы колена. В августе отсутствовал девять дней из-за перелома челюсти.
Что говорит Гави о себе?
Я простой мальчишка из академии “Барселоны”. Моя главная задача — дебютировать за главную команду и писать её историю долгие годы. Кто знает, как сложится моя карьера — но никакие неудачи и препятствия не изменят мою огромную любовь к “Барселоне”. Играть за неё — самая большая мечта
Мечта уже стала реальностью. Как и вызов Гави в сборную Испании.
Игорь Егоров