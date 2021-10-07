В Италии уничтожают Карасева. Значит, он прав!

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Браво! Совершенно искренне восклицаю в адрес Сергея Карасева, на моих глазах достойно отработавшего на легендарном «Сан-Сиро» сложный матч двух эмоциональных команд. Мне глубоко плевать на низкие оценки работы российского арбитра, выставленные в итальянских СМИ. Перед ними просто стояла задача оправдать поражение главного тренера «Скуадры адзурры» Роберто Манчини, которого они своими же руками и возвели в разряд божества.

Пафосный и убогий, на мой взгляд, заголовок на обложке La Gazzetta dello Sport — «Чемпионами остаемся мы» — еще больше убедил меня в том, на чем поймал себя на трибуне стадиона еще в первом тайме до удаления Бонуччи: Испания играет лучше и больше заслуживает победы. Несмолкаемые фанфары на Апеннинах на фоне победы на Евро-2020 и запредельное самовозвеличивание с лозунгами о предстоящей победе еще и на чемпионате мире-2022 резко контрастируют с истинным положением дел. Да, Италия заслуженно выиграла летом титул на ЧЕ, но это уже в прошлом. А в настоящем у «Скуадры адзурры» нет запаса прочности и класса, чтобы на одних только понтах и приятных воспоминаниях об июльском триумфе на лондонском «Уэмбли» проходить таких сильных соперников, как Испания.

«Сан-Сиро» — стадион-легенда. Таких в Италии больше нет, да и во всей Европе таковых найдется не много. И удалить на такой арене капитана сборной-хозяйки — это поступок. Тем более, если ему в серии А часто прощается и не такое. Так что Карасев — просто молодец! Обе желтые карточки, предъявленные Леонардо Бонуччи, были абсолютно по делу, и никаких грубых ошибок по ходу матча я у нашего арбитра не заметил. Да, не могу назвать себя большим специалистом по судейству, но комментарии к низким оценкам, которые итальянские СМИ дали работе Сергея, только подтверждают мое мнение: там привязываются ко всякой мелочи, потому что главные решения — правильные.

La Gazzetta dello Sport и Corriere della Sera, у которых, кстати, один и тот же главный акционер (и он же — хозяин клуба «Торино» Урбано Кайро), поставили Карасеву по 5,0. Corriere dello Sport — чуть выше, 5,5. Кое-кто из футболистов сборной Италии вроде Энрико Кьезы решил поныть на тему судейства, ну и бог с ними! А вот Манчини как раз оказался объективен: признал, что поражение последовало по делу и не из-за решений рефери. При этом Роберто прилюдно покритиковал капитана «Скуадры адзурры» Бонуччи, дав понять, что тот подвел коллектив.

В общем, предлагаю порадоваться за нашего человека на «Сан-Сиро». Российские игроки не так часто достойно смотрятся на великих европейских стадионах, а вот Карасев выглядел уверенно и профессионально. Он свой матч выиграл.

Браво, Сергей!