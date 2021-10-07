Итальянцы описали судейство Карасева фразой «что этот русский себе позволяет»

На 42-й минуте встречи Карасев оставил итальянскую команду в меньшинстве, показав вторую желтую карточку защитнику Леонардо Бонуччи. Фанаты посчитали решение арбитра неверным. «Что этот русский себе позволяет? К чертям развалил нам игру», «Один из худших судей, что я видел», «Да он свистит как сумасшедший!», «Он ошибался в обе стороны и давал абсолютно случайные свистки», — описали его судейство итальянцы.