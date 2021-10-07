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7 октября, источник: ТАСС

Сборная Франции сыграет с испанцами в финале футбольной Лиги наций

ТАСС, 7 октября. Сборная Франции по футболу обыграла бельгийцев со счетом 3:2 и вышла в финал Лиги наций. Матч проходил в Турине.

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Источник: AFP 2021

У победителей забитыми голами отметились Карим Бензема (62-я минута), Килиан Мбаппе (69, с пенальти), Тео Эрнандес (90). В составе бельгийская сборной отличились Янник Феррейра-Карраско (37), Ромелу Лукаку (41). Пенальти в ворота команды Бельгии был назначен после того, как арбитр воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR). На 87-й минуте Лукаку забил гол, однако он был отменен из-за офсайда.

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В среду состоялся первый матч полуфинала, сборная Испании переиграла итальянцев (2:1). Матч обслуживала судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Финальная игра пройдет 10 октября в Милане и начнется в 21:45 мск. В этот же день состоится матч за третье место, в которой бельгийцы встретятся с командой Италии. Матч пройдет в Турине и начнется в 16:00 мск.

Лига наций — международный турнир среди сборных команд, который проводится под эгидой УЕФА. Первым победителем в 2019 году стала сборная Португалии.

Бельгия
2:3
Первый тайм: 2:0
Франция
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