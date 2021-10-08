«Отстой какой-то»: Куртуа — о поражении от Франции в полуфинале Лиги наций

«Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной. Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны. Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у нее хватило сил забить последний гол», — цитирует Мартинеса сайт УЕФА со ссылкой на L'Equipe.

«Это просто-напросто какой-то отстой, — сказал голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа. — Я расстроен, разочарован. Ведя со счетом 2:0, нельзя упускать преимущество даже против такого соперника, как сборная Франции. Но мы сами его отдаем. Нет, нельзя сказать, что мы чересчур расслабились в перерыве. Мы начали играть с той же интенсивностью. Но то, что нам удавалось до перерыва, затем уже совсем не так получалось. Не чувствовали мяч».