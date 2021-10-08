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11:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Золотое поколение лузеров. Эта Бельгия никогда ничего не выиграет

Одна из лучших сборных мирового футбола снова осталась без трофея.

Бельгия
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Источник: Reuters
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Если честно, я уже сбился со счета и не смогу точно сказать, сколько раз мы слышали, что вот именно сейчас золотое поколение бельгийской сборной созрело для завоевания долгожданного титула. После бронзы ЧМ-2018 — лучшего результата в истории «красных дьяволов» — об этом, кажется, говорили громче всего. Но все, чего с тех пор добилась команда Роберто Мартинеса, — первое место в рейтинге ФИФА.

Только медалей и кубков не дают ни за это, ни за рекордную для бельгийцев беспроигрышную серию из 24 матчей. Она, к слову, очень символично оборвалась в полуфинале чемпионата мира, когда до вершины осталось всего два шага. То есть в полном соответствии с репутацией звездных неудачников, которая преследует Бельгию не один год.

Те, кто продолжал верить в гений Ромелу Лукаку и Кевина Де Брейне, Эдена Азара и Тибо Куртуа, уверяли: на Евро-2020 с этим будет покончено. Либо исходя из теории вероятности, либо по причине появления у золотого поколения не только колоссального опыта, но и пресловутого инстинкта убийцы. Отбор на чемпионат Европы Бельгия прошла, словно не заметив соперников. 10 побед из 10 возможных, и четыре десятка забитых мячей…

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Групповой турнир в финальной стадии тоже удалось преодолеть на одном дыхании. Разве что прекрасная Дания заставила поволноваться, однако закончилось все волевой победой, после чего мы только и слышали про сочетание уникального мастерства и обязательного для чемпионов характера. Так что старт плей-офф с победы над действующими обладателями титула португальцами потом непременно трактовался бы, как символическая передача титула.

Вместо этого уже в четвертьфинале по-настоящему голодная и злая Италия, которой даже не было на ЧМ-2018, отправила бельгийцев домой. Горевать, зализывать раны и пытаться утешить себя мыслями о том, что трофеи у этой звездной команды еще обязательно будут. И ведь для доказательства этого даже не требовалось ждать целых два года. Вот она — Лига наций. Не на блюдечке с голубой каемочкой, учитывая уровень соперников, но все же.

Никаких групповых турниров и длинной сетки плей-офф. Раз, два — и в дамки! Однако Бельгия осталась верна себе, не сделав даже половину дела и проиграв так, как не имеет права уважающая себя команда. Хотя к перерыву Лукаку, Де Брейне и Янник Феррейра-Карраско выглядели королями и, казалось, держали Францию мертвой хваткой. Однако во втором тайме «трехцветные» развеяли иллюзию, показав, кто здесь чемпион мира, а кто не может избавиться от психологии лузера, который, поплыв, не в состоянии дотянуть даже до дополнительного времени. «Это просто-напросто какой-то отстой», — признался Куртуа.

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Интересно, еще кто-то верит, что золотое поколение Бельгии хлопнет дверью через год в Катаре? И речь даже не о сформировавшихся (или нет) комплексах «дьяволов», а именно о футбольной составляющей. Если критически посмотреть на выбор исполнителей, то у Мартинеса примерно поровну козырей и слабых мест. С одной стороны, есть великолепные Куртуа, Лукаку, Де Брейне, Феррейра-Карраско и травмированный сейчас Торган Азар. Вместе с тем непонятно, вернется ли когда-нибудь на свой прежний уровень Азар-старший, в каком состоянии будут не молодеющие и перенесшие непростые травмы Аксель Витсель с Дрисом Мертенсом, и как играть с нынешней обороной?

Еще на Евро-2020 там периодически появлялся 35-летний Томас Фермален, уже давно играющий в Японии. На год младше Ян Фертонген, 32-летний Тоби Алвервейрелд нашел устроившую его работу всего лишь в Катаре, а Джейсон Денайер в принципе не игрок для больших свершений. Что до нового поколения, то по уровню таланта оно не дотягивает до нынешних лидеров. Тилеманс, Доку, Де Кетеларе, Салемакерс, Лукебакио — все они если и выстрелят по-настоящему, то позже.

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И, возможно, уже это поколение что-то выиграет. Например, как очень похожая на нынешних бельгийцев Португалия той поры, когда ее футболистов называли европейскими бразильцами. Однако поколение Фигу, Руя Кошты, Деку, Паулеты и Рикарду Карвалью проиграло даже финал домашнего Евро-2004. Греции. Зато двенадцать лет спустя португальцы сами стали лучшей командой Старого Света вопреки логике. С прагматиком Фернанду Сантушем на тренерской скамейке, тремя ничьими в групповом турнире и без получившего в финале травму Криштиану Роналду, вместо которого роль супергероя исполнил неприметный трудяга Эдер.

Та Португалия в своем золотом финале не отпустила считавшуюся фаворитом из фаворитов Францию. Нынешняя Бельгия, как признался Мартинес, во втором тайме полуфинала Лиги наций «стала чрезмерно эмоциональной и, возможно, слишком много думала о выходе в финал». Фактически, главный тренер признал наличие у его команды психологических проблем. Поэтому эта Бельгия — одновременно восхитительная и закомплексованная — никогда и ничего не выиграет.

Автор: Андрей Кузичев

Бельгия
2:3
Первый тайм: 2:0
Франция
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