Золотое поколение лузеров. Эта Бельгия никогда ничего не выиграет
Одна из лучших сборных мирового футбола снова осталась без трофея.
Одна из лучших сборных мирового футбола снова осталась без трофея.
Если честно, я уже сбился со счета и не смогу точно сказать, сколько раз мы слышали, что вот именно сейчас золотое поколение бельгийской сборной созрело для завоевания долгожданного титула. После бронзы ЧМ-2018 — лучшего результата в истории «красных дьяволов» — об этом, кажется, говорили громче всего. Но все, чего с тех пор добилась команда Роберто Мартинеса, — первое место в рейтинге ФИФА.
Только медалей и кубков не дают ни за это, ни за рекордную для бельгийцев беспроигрышную серию из 24 матчей. Она, к слову, очень символично оборвалась в полуфинале чемпионата мира, когда до вершины осталось всего два шага. То есть в полном соответствии с репутацией звездных неудачников, которая преследует Бельгию не один год.
Те, кто продолжал верить в гений Ромелу Лукаку и Кевина Де Брейне, Эдена Азара и Тибо Куртуа, уверяли: на Евро-2020 с этим будет покончено. Либо исходя из теории вероятности, либо по причине появления у золотого поколения не только колоссального опыта, но и пресловутого инстинкта убийцы. Отбор на чемпионат Европы Бельгия прошла, словно не заметив соперников. 10 побед из 10 возможных, и четыре десятка забитых мячей…
Групповой турнир в финальной стадии тоже удалось преодолеть на одном дыхании. Разве что прекрасная Дания заставила поволноваться, однако закончилось все волевой победой, после чего мы только и слышали про сочетание уникального мастерства и обязательного для чемпионов характера. Так что старт плей-офф с победы над действующими обладателями титула португальцами потом непременно трактовался бы, как символическая передача титула.
Вместо этого уже в четвертьфинале по-настоящему голодная и злая Италия, которой даже не было на ЧМ-2018, отправила бельгийцев домой. Горевать, зализывать раны и пытаться утешить себя мыслями о том, что трофеи у этой звездной команды еще обязательно будут. И ведь для доказательства этого даже не требовалось ждать целых два года. Вот она — Лига наций. Не на блюдечке с голубой каемочкой, учитывая уровень соперников, но все же.
Никаких групповых турниров и длинной сетки плей-офф. Раз, два — и в дамки! Однако Бельгия осталась верна себе, не сделав даже половину дела и проиграв так, как не имеет права уважающая себя команда. Хотя к перерыву Лукаку, Де Брейне и Янник Феррейра-Карраско выглядели королями и, казалось, держали Францию мертвой хваткой. Однако во втором тайме «трехцветные» развеяли иллюзию, показав, кто здесь чемпион мира, а кто не может избавиться от психологии лузера, который, поплыв, не в состоянии дотянуть даже до дополнительного времени. «Это просто-напросто какой-то отстой», — признался Куртуа.
Интересно, еще кто-то верит, что золотое поколение Бельгии хлопнет дверью через год в Катаре? И речь даже не о сформировавшихся (или нет) комплексах «дьяволов», а именно о футбольной составляющей. Если критически посмотреть на выбор исполнителей, то у Мартинеса примерно поровну козырей и слабых мест. С одной стороны, есть великолепные Куртуа, Лукаку, Де Брейне, Феррейра-Карраско и травмированный сейчас Торган Азар. Вместе с тем непонятно, вернется ли когда-нибудь на свой прежний уровень Азар-старший, в каком состоянии будут не молодеющие и перенесшие непростые травмы Аксель Витсель с Дрисом Мертенсом, и как играть с нынешней обороной?
Еще на Евро-2020 там периодически появлялся 35-летний Томас Фермален, уже давно играющий в Японии. На год младше Ян Фертонген, 32-летний Тоби Алвервейрелд нашел устроившую его работу всего лишь в Катаре, а Джейсон Денайер в принципе не игрок для больших свершений. Что до нового поколения, то по уровню таланта оно не дотягивает до нынешних лидеров. Тилеманс, Доку, Де Кетеларе, Салемакерс, Лукебакио — все они если и выстрелят по-настоящему, то позже.
И, возможно, уже это поколение что-то выиграет. Например, как очень похожая на нынешних бельгийцев Португалия той поры, когда ее футболистов называли европейскими бразильцами. Однако поколение Фигу, Руя Кошты, Деку, Паулеты и Рикарду Карвалью проиграло даже финал домашнего Евро-2004. Греции. Зато двенадцать лет спустя португальцы сами стали лучшей командой Старого Света вопреки логике. С прагматиком Фернанду Сантушем на тренерской скамейке, тремя ничьими в групповом турнире и без получившего в финале травму Криштиану Роналду, вместо которого роль супергероя исполнил неприметный трудяга Эдер.
Та Португалия в своем золотом финале не отпустила считавшуюся фаворитом из фаворитов Францию. Нынешняя Бельгия, как признался Мартинес, во втором тайме полуфинала Лиги наций «стала чрезмерно эмоциональной и, возможно, слишком много думала о выходе в финал». Фактически, главный тренер признал наличие у его команды психологических проблем. Поэтому эта Бельгия — одновременно восхитительная и закомплексованная — никогда и ничего не выиграет.
Автор: Андрей Кузичев