Италия — Бельгия: составы команд на матч за 3-е место в Лиге наций УЕФА
Стали известны стартовые составы сборных Италии и Бельгии на матч за 3-е место в Лиге наций УЕФА.
Стали известны стартовые составы сборных Италии и Бельгии на матч за 3-е место в Лиге наций УЕФА.
Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон, Барелла, Локателли, Пеллегрини, Берарди, Распадори, Кьеза.
Сборная Бельгии: Куртуа, Вертонген, Денайер, Алдервейрелд, Салемакерс, Тилеманс, Витсель, Кастань, Карраско, Батшуайи, Ванакен.
В полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Италии проиграла Испании (1:2), а бельгийская национальная команда уступила сборной Франции (2:3).
Финал Лиги наций УЕФА Испания — Франция состоится также сегодня, 10 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.