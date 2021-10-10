Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Франция
Футбол. Лига наций
16:00
Италия
Бельгия
21
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Польша
Сан-Марино
50
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Венгрия
Албания
01
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Андорра
Англия
05
Футбол. Сборные
9.10
Португалия
Катар
30
Все события
Фоторепортажи
17Повезло: Россия обыграла Словакию
10Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира
18:14 (мск), источник: ТАСС

Сборная Италии по футболу заняла третье место в Лиге наций

ТАСС, 10 октября. Сборная Италии победила команду Бельгии со счетом 2:1 в матче за третье место Лиги наций по футболу. Встреча прошла в итальянском Турине.

Италия
БельгияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

У победителей забитыми голами отметились Николо Барелла (46-я минута) и Доменико Берарди (65, с пенальти). Пенальти в ворота команды Бельгии был назначен после того, как арбитр воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR). У бельгийцев отличился Шарль де Кетеларе (86).

Матч пропустил нападающий бельгийской команды Ромелу Лукаку, забивший гол в полуфинальной встрече против команды Франции (2:3). 22-летний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым капитаном национальной команды за 56 лет.

Лига наций — международный турнир среди сборных, который проводится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первым победителем в 2019 году стала сборная Португалии.

Италия
2:1
Первый тайм: 0:0
Бельгия
 Сестры Аверины объяснили, почему решили поменять программы после Олимпиады
"Они украли наш трофей". Как сборная СССР выиграла Кубок Канады
Четыре вопроса Валерию Карпину по матчу со Словакией
Кто такой Гисдоль и что смущает в его назначении в «Локомотив»
В Англии возмущены покупкой «Ньюкасла» «на кровавые деньги»
Российский боксер рассказал, как побеждал Тайсона Фьюри
Болельщики «Локо» не понимают, что происходит с их командой
Уткин – Загитовой: Бережешь приватность? Играй в мафию!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь