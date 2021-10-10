Сборная Италии по футболу заняла третье место в Лиге наций

У победителей забитыми голами отметились Николо Барелла (46-я минута) и Доменико Берарди (65, с пенальти). Пенальти в ворота команды Бельгии был назначен после того, как арбитр воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR). У бельгийцев отличился Шарль де Кетеларе (86).