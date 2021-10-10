Сборная Франции по футболу стала победителем Лиги наций

Забитыми мячами у победителей отметились Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80). У проигравших отличился Микель Оярсабаль (64). Нападающий Антуан Гризманн провел сотый матч за сборную Франции.

Лучшим игроком финальной части турнира признан испанский полузащитник Серхио Бускетс.

Сборная Франции по ходу Лиги наций не потерпела ни одного поражения. На групповом этапе команда Дидье Дешама одержала пять побед при одной ничьей. Французы выступали в группе с командами Португалии, Хорватии и Швеции. В полуфинале сборная Франции обыграла бельгийцев со счетом 3:2.

Испанские футболисты заняли первое место в группе с командами Германии, Швейцарии и Украины. Сборная Испании одержала три победы при двух ничьих и одном поражении (от команды Украины со счетом 0:1). В полуфинале испанцы обыграли итальянцев со счетом 2:1.