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10 октября, источник: ТАСС

Сборная Франции по футболу стала победителем Лиги наций

ТАСС, 10 октября. Сборная Франции со счетом 2:1 победила команду Испании в финальном матче футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Милане.

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Источник: AFP 2021

Забитыми мячами у победителей отметились Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80). У проигравших отличился Микель Оярсабаль (64). Нападающий Антуан Гризманн провел сотый матч за сборную Франции.

Лучшим игроком финальной части турнира признан испанский полузащитник Серхио Бускетс.

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Сборная Франции по ходу Лиги наций не потерпела ни одного поражения. На групповом этапе команда Дидье Дешама одержала пять побед при одной ничьей. Французы выступали в группе с командами Португалии, Хорватии и Швеции. В полуфинале сборная Франции обыграла бельгийцев со счетом 3:2.

Испанские футболисты заняли первое место в группе с командами Германии, Швейцарии и Украины. Сборная Испании одержала три победы при двух ничьих и одном поражении (от команды Украины со счетом 0:1). В полуфинале испанцы обыграли итальянцев со счетом 2:1.

Сборная Франции является двукратным чемпионом мира (1998, 2018) и Европы (1984, 2000). В активе сборной Испании одна победа на мировом первенстве (2010) и три золотые медали чемпионатов Европы (1964, 2008, 2012).

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