Испания — Франция: Мбаппе был в офсайде, почему засчитан гол французов?

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На 80-й минуте финального матча Лиги наций УЕФА Испания — Франция Кильян Мбаппе забил победный гол, который был правильно засчитан бригадой арбитров.

Решение судей требует пояснения, потому что нападающий в момент паса находился за линией офсайда, но положение «вне игры» в итоге зафиксировано не было. И судьи при этом поступили по правилам.

Видеоассистенты Стюарт Аттуэлл и Крис Кавана провели проверку и убедились, что защитник Эрик Гарсия, пытаясь прервать передачу, сыграл в мяч левой ногой. Именно сыграл — это не был рикошет.