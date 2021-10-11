Испания — Франция: Мбаппе был в офсайде, почему засчитан гол французов?
Судьи поступили по правилам.
Франция
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Судьи поступили по правилам.
На 80-й минуте финального матча Лиги наций УЕФА Испания — Франция Кильян Мбаппе забил победный гол, который был правильно засчитан бригадой арбитров.
Решение судей требует пояснения, потому что нападающий в момент паса находился за линией офсайда, но положение «вне игры» в итоге зафиксировано не было. И судьи при этом поступили по правилам.
Видеоассистенты Стюарт Аттуэлл и Крис Кавана провели проверку и убедились, что защитник Эрик Гарсия, пытаясь прервать передачу, сыграл в мяч левой ногой. Именно сыграл — это не был рикошет.
Потому положение «вне игры» у Мбаппе определять не стали. В результате Антони Тэйлор получил сообщение от ВАР, что нет ни офсайда, ни оснований для отмены гола.