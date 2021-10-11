Франция вернулась править. Гениальный Бензема и ВАР принесли чемпионам мира победу в Лиге наций

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Испания и Франция провели сильные полуфиналы Лиги наций и заслуженно вышли в финал. Молодая банда Луиса Энрике отомстила чемпионам Европы итальянцам за поражение на Евро-2020 (2:1), а команда Дидье Дешама героически вернулась в игру с Бельгией после слабого первого тайма (3:2 после 0:2 к перерыву).

«У Франции великолепный состав. Я пока не определился, кто выйдет в старте, но участие Феррана Торреса находится под вопросом. Атакующие футболисты сборной Франции прекрасны и могут перевернуть любую игру, но мы ничего не собираемся менять в нашем подходе». Луис Энрике главный тренер сборной Испании

К слову, Торрес появился с первых минут, как и 17-летний полузащитник Гави. Немного удивило расположение тройки нападающих: Пабло Сарабия, Микель Оярсабаль и Торрес снова вышли вместе, но каждый на другом месте. В итоге Ферран действовал справа, Оярсабаль в центре и Сарабия слева.

«Невозможно лишить Испанию мяча. Владение мячом у них в крови. Вы можете прессинговать, но они способны отдавать точные передачи даже под давлением. Нужно отметить и то, что они очень хорошо применяли прессинг против Италии, когда теряли мяч». Дидье Дешам главный тренер сборной Франции

У французов рядом с Полем Погба место в центре полузащиты занял одноклубник Александра Головина по «Монако» Орельен Тшуамени.

Матч начался по довольно ожидаемому сценарию: испанцы владели мячом, а французы опасно атаковали. Вскоре «красная фурия» отодвинула игру от своих ворот, но их контроль оставался стерильным: никакой угрозы воротам Франции не было. Запомнился первый тайм только травмой Рафаэля Варана. Вместо него на 43-й минуте встречи появился Дайот Упамекано. Учитывая травму Харри Магуайра, теперь оборона «Манчестер Юнайтед» в трудном положении.

Болельщикам пришлось ждать 64-й минуты до первого голевого момента. Опасная контратака французов завершилась ударом Тео Эрнандеса в перекладину, а в ответ Испания забила. Уже через несколько секунд после попадания в каркас ворот испанцев Серхио Бускетс бросил в прорыв Оярсабаля. Нападающий «Реал Сосьедад» легко разобрался с Упамекано и отправил мяч в правый нижний угол.

Франция все же настояла на том, что они должны были забить. Всего через две минуты Карим Бензема обводящим ударом с угла штрафной оставил не у дел Унаи Симона.

Забитые мячи немного раскрыли игру, особенно старались быстрые форварды сборной Франции. Кильян Мбаппе и Бензема не давали передышки испанским защитникам. Это принесло свои плоды довольно быстро. Эрнандес вывел Мбаппе один на один с Симоном. Француз легко переиграл вратаря соперников. При этом решение судейской бригады многие посчитали спорным. Нападающий был в офсайде в момент передачи, но из-за касания Эрика Гарсии бригада ВАР и Энтони Тэйлор посчитали, что гол забит по правилам.

В Twitter многим такое решение не понравилось.

«Что???».

«ВАР рисует линии, чтобы Мбаппе был в правильном положении».

«Если Мбаппе не вне игры из-за касании Гарсии, то это самое тупое правило, которое я когда-либо видел».

Концовка и вовсе получилась огненной. Отлично проявил вратарь французов Уго Льорис, вытянувший пару сложных мячей. Чемпионы мира-2018 показали характер и добыли две волевые победы в «Финале четырех» Лиги наций.