Спасибо УЕФА за Лигу наций. Это и правда отличный турнир

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Александру Чеферину нужно сказать спасибо. Именно он стал отцом турнира под названием Лига наций УЕФА.

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Хотя, признаться, в этот формат верили не все: слишком сложный, размытый, перегружающий и так плотный календарь. В общем, говорилось разное и часто — в неодобрительном тоне.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп разозлился, когда узнал, что создание Лиги наций не согласовано с клубами и она уже включена в календарь УЕФА: «Я был бы признателен, если бы футболисты и люди, которые работают в клубах каждый день, участвовали в принятии таких решений. Думаю, если бы такое случилось, решение по Лиге наций было бы несколько другим. Чтобы игра прогрессировала, не нужно увеличивать число матчей в сезоне. Игроков, тренеров, менеджеров вообще никто не спрашивал. Скажем, я вот не начал прыгать от счастья, когда узнал о создании Лиги наций. Возможно, мы настолько увлечены трудной повседневной работой, что нам забыли сообщить, но я даже и не знал, что решение уже принято. И тут бах — у нас есть Лига наций!».

При этом почетный президент РФС Вячеслав Колосков считал, что новый формат как раз станет продолжением реформы клубных евротурниров и позволит федерациям футбола европейских стран зарабатывать деньги: «В зависимости от того, в какой группе играет сборная, будет разница в гонорарах, возможно, значительная. Но в любом случае это стабильный доход, который получат все национальные команды Европы. Считаю, что это разумный подход, и вся идея турнира мне нравится».

Пилотная версия турнира оказалась неоднозначной: в решающем матче «Финала четырех» ультраутилитарная Португалия прибила несчастных голландцев — 1:0, а еще в квартет сильнейших попали Англия и Швейцария. Короче говоря, у недоброжелателей точно был шанс сказать, что главные команды Европы на второстепенный турнир не настроились. Хотя это и не совсем так.

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Но нынешний розыгрыш — совсем другой. Карнавал эмоций от турнира достиг пика после восхитительных полуфиналов, в которых сыграли, возможно, лучшие сборные мира: Бельгия — Франция, Испания — Италия. За два матча зрители увидели восемь голов, прервавшийся рекорд Италии и еще каскад голевых моментов и качественных действий. Можете себе представить такое в полуфинале чемпионата мира, где напряжение — как на призывном пункте военкомата? Скорее всего, нет. А вот Лига наций такое позволяет.

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Матч Франция — Бельгия — вообще одна из лучших игр, которую я видел в футболе сборных. Италия — Испания — тоже кайф, но немного подкачал Лео Бонуччи с его удалением. Хотя и так вышло напряженно и, самое главное, красиво.

И, кажется, причина не в совпадении. Все дело как раз в формате Лиги наций. С одной стороны, борьба ведется за официальный трофей одними из лучших сборных планеты, то есть настрой на игры так или иначе максимальный, а с другой — нет напряжения ЧМ или ЧЕ, навеянного многолетней историей турниров и флешбэками.

Вот и получается самый настоящий футбол, где одновременно находится место и тактике, и напряжению, и искусству. Про это очень точно на днях высказался Йереми Пино из сборной Испании: «Всем нам в команде предельно ясно, что от нас требуется, и все мы играем так, словно с друзьями в парке или во дворе».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CU3MGm4Mo-z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CU3MGm4Mo-z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CU3MGm4Mo-z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UEFA (@uefa_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как с друзьями во дворе, но на огромном стадионе с кучей зрителей. Вот и в финале Франция и Испания целый час ничего не создавали, будто вышли после обеда на школьную площадку с набитыми супом и котлетами животами, а потом выдали гениальные полчаса с перекладиной, феерическими голами и бесподобными атаками. Даже с волевым сюжетом, чуть было не забившим вратарем испанцев Унаи Симоном и восхитительными эмоциями.

Ну что может быть лучше? Друзья, с Лигой наций всем нам очень повезло. Это уже неисправимый факт и наше футбольное будущее.