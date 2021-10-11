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15:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бензема — лучший нападающий мира. Лига наций это еще раз доказала

Ну разве можно им не восхищаться?

Испания
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У Карима Бензема — восхитительная статистика на старте сезона. В 15 матчах за клуб и за сборную Франции — 12 голов и 8 ассистов. То есть больше одного результативного действия за игру.

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И это удивительно, особенно когда вспоминаешь, как Бензема во время совместной игры с Криштиану Роналду в «Реале» мучился от клише незабивного форварда.

Ну да, сражаться с Роналду в результативности — безумие, поэтому француз отказался от роли примы и создавал португальцу максимальные возможности для рекордов. Он великолепно освобождал для Криштиану центр атаки и генерировал для него моменты. Именно поэтому их трио BBC (Гарет Бэйл, Бензема, Криштиану) оказалось таким результативным и титулованным. Просто каждый из них понимал свою задачу и не лез не в свое дело. Роналду лучше всех завершал, Бензема лучше всех открывался и выполнял тактические перемещения, а Бэйл подстраивался и доигрывал в том качестве, которого требовал эпизод.

«Я восхищаюсь Бензема. Он — лучший нападающий в ла лиге и один из лучших в мире. Он заслужил это, мы за него рады. Он — командный игрок, Критика в адрес Карима — это часть карьеры профессионального футболиста, мы должны быть выше этого», — рассказывал Роналду о роли Бензема в «Реале».

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Наверное, если бы не травмы Бэйла, это трио могло вообще считаться лучшим в истории, но валлиец порой фальшивил. Впрочем, даже с фальшивящим Бэйлом ВВС принесли «Реалу» четыре победы в Лиге чемпионов.

Но вот Роналду ушел в «Ювентус», и многим показалось, что сейчас главной звездой может стать Бэйл, но у него не вышло. Затем к этой роли примерялся Эден Азар, но за два года так и не стало понятно, зачем бельгийца вообще купили.

А тем временем главной звездой «Реала» стал Бензема. После ухода Роналду француз постоянно в огне: сезон-2018/19 — 30 голов, 11 передач; 2019/20 — 27 голов, 11 передач; 2020/21 — 30 голов, 9 передач. А еще он регулярно выдает шедевры, как в полуфинальном матче против «Челси» весной, где Карим забил невероятно сложным ударом из центра штрафной. Правда, в итоге победы его удар не принес. И все же.

Сейчас Бензема — уже однозначно в истории «Реала». Во-первых, его внесло туда огромное количество кубков, медалей и игровой пользы. А во-вторых, банальная статистика. Он — третий лучший бомбардир «Реала» в истории, впереди — только космический Роналду и канонический Рауль. И до Рауля — всего лишь 35 голов, то есть чуть больше одного сезона без травм. Кажется, француз догонит великого капитана сливочных уже скоро.

Но, наверное, самый кайфовый эпизод с участием Бензема случился на Евро-2020. Вы помните, что Франция в ⅛ финала проиграла Швейцарии с паукообразным Яном Зоммером в воротах, но в том матче Карим сотворил шедевральную обработку после паса Килиана Мбаппе, которая в итоге привела к голу из центра штрафной. Великий момент.

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В «Финале четырех» Лиги наций именно с голов Бензема начались камбэки в полуфинале с Бельгией и в финале с Испанией. Его обводящий удар в «девятку» ворот Унаи Симона — просто космос. Красотища. И приз лучшему игроку финала — совершенно по делу. Теперь у Бензема есть трофей и со сборной Франции. Кто знает, может быть, через год будет еще один.

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А вообще история Бензема — вдохновляющая сага о том, как гадкий, но терпеливый утенок обернулся прекрасной птицей. И есть чувство, что его прогресс еще не закончен.

Автор: Максим Никитин

Испания
1:2
Первый тайм: 0:0
Франция
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