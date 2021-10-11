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15:33 (мск), источник: Sports.Ru

«А что мне делать? Отойти и дать ему убежать?» Гарсия (он дотронулся до мяча) и другие испанцы бомбят из-за гола Мбаппе

Гол вскрыл все недостатки и алогичность правила.

Испания
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Спорный гол Килиана Мбаппе по-прежнему обсуждают. Многие сразу усмотрели у нападающего явный офсайд.

Но похоже, что все поменяло касание Эрика Гарсии — оно как будто обнулило положение Килиана. Где он находился, перестало иметь значение.

Но защитник «Барсы» даже после игры с трудом понимал решение арбитра: «Это был очевидный офсайд. Судья сказал мне, что я играл по мячу. А что мне делать? Отойти и дать ему убежать? Видимо, таково правило».

Другие испанцы тоже уверены, что Килиан находился вне игры.

Луис Энрике: «Мне показалось, что был явный офсайд, но не буду говорить о том, что не в силах контролировать. Мне горько видеть грустные лица игроков и болельщиков».

Микель Ойарсабаль: «Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд. Тот, кто ввел это правило, не играл в футбол и не знает, что происходит на поле. Судья посчитал, что Эрик Гарсия дотронулся до мяча. Такое уже случалось со мной. Это правило — то, что необходимо изменить».

Испанский арбитр Альфонсо Перес Бурруль: «Невероятно, что линия не была проведена, когда француз находится в довольно очевидном положении вне игры».

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Судя по всему, здесь сработало правило, которое изменили пять лет назад. Появилось уточнение в пользу атаки, чтобы уменьшить число офсайдов. Вот оно (в переводе РФС): «Игрок, находящийся в положении “вне игры” и получающий мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч, включая умышленную игру рукой, не считается получившим преимущество, если только это не было умышленной игрой в мяч при спасении, совершенном любым игроком соперников».

А вот мнение по голу Мбаппе от Вадима Лукомского: "Судейский скандал в финале Лиги наций уникален. В отличие от классики, где правила оставляют простор для разных трактовок и каждый дает свой субъективный вариант, тут любой человек со знанием правил (или доступом к гуглу) понимает, что по текущим правилам гол засчитан абсолютно верно. Просто эпизод вскрыл ситуацию, где правила максимально расходятся со внутренним чувством справедливости 99,9% зрителей.

Отсюда пара важных тезисов:

  1. Более идеального примера того, почему послематчевые комментарии судей нужны, просто не найти. Только представьте, как перевернулась бы ситуация, если бы Энтони Тэйлор после игры выдал: «Да, я вас понимаю, но у меня не было выбора. Правило 11.2 на текущий момент гласит…». Простейшие слова, которые нужно было услышать болельщикам.
  2. И все-таки. Тяжело полностью оправдать людей, которые, не потрудившись разобраться, несут лютую дичь про заговоры и обзывают Тэйлора клоуном. Я согласен, что эпизод заслуживает осуждения, но объектом должны быть изъяны правил, а не арбитр, чье преступление в данном случае лишь в том, что он знает правила лучше экспертов с дивана.
  3. Гол вскрыл все недостатки и алогичность правила. Конечно же, его надо пересматривать. Его абсурдность великолепно объяснил Серджи Бускетс: «Судья сказал, что Эрик Гарсия хотел сыграть в мяч и что это убивает попытку сделать офсайд. Но он хотел сыграть в мяч, только потому что мяч направлялся к Мбаппе, который был в офсайде. В этом нет логики».

Испания
1:2
Первый тайм: 0:0
Франция
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