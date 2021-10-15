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15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА подтвердил, что гол Мбаппе в финале Лиги наций засчитан верно. Но правила будут менять

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти публично поддержал решение английского судьи Антони Тэйлора, засчитавшего победный гол Кильяна Мбаппе в финальном матче Лиги наций Испания — Франция (1:2).

Испания
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Источник: Reuters
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Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти публично поддержал решение английского судьи Антони Тэйлора, засчитавшего победный гол Кильяна Мбаппе в финальном матче Лиги наций Испания — Франция (1:2).

— Антони Тэйлор принял правильное решение на основании существующих правил игры и официально принятой трактовки, — заявил Розетти, которого цитирует пресс-служба УЕФА. — Футболист (испанский защитник Эрик Гарсия. — Прим. «СЭ») вмешался в игру, чтобы сыграть в мяч, а его соперник (Кильян Мбаппе. — Прим. «СЭ») в игру не вмешивался.

— Однако этот случай показывает нам, что нынешняя трактовка правил противоречит самому духу правил, — добавил Розетти. — Они призваны предотвращать ситуации, когда игрок получает преимущество, находясь в положении «вне игры». УЕФА считает, что есть возможность улучшить формулировку, чтобы привести ее в соответствие с правилом, касающимся офсайда и духом игры. Я уже связался с коллегами из ФИФА и ИФАБ, мы обсудим возможные решения на предстоящем заседании совета технических экспертов ИФАБ (оно пройдет 27 октября. — Прим. «СЭ»).

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Напомним, что на 80-й минуте Испания — Франция Мбаппе забил гол, который был засчитан бригадой арбитров. Это решение вызвало бурные протесты со стороны испанцев.

Французский нападающий в момент паса находился за линией офсайда, но положение «вне игры» в итоге зафиксировано не было. Видеоассистенты Стюарт Аттуэлл и Крис Кавана провели проверку и убедились, что защитник Эрик Гарсия, пытаясь прервать передачу, сыграл в мяч левой ногой. Именно сыграл — это не был рикошет. Потому положение «вне игры» у Мбаппе, который не мешал сопернику, определять не стали. В результате Антони Тэйлор получил сообщение от ВАР, что нет ни офсайда, ни оснований для отмены гола.

В похожей ситуации был засчитан гол бельгийца Ромелу Лукаку в ворота сборной России на чемпионате Европы, когда Андрей Семенов, пытаясь перехватить пас, тоже сыграл в мяч, а затем том оказался у нападающего.

Испания
1:2
Первый тайм: 0:0
Франция
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