Клопп: Лига наций — бессмысленный турнир. Такая жадность отражается на футболистах
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций, назвав ее бессмысленным турниром.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций, назвав ее бессмысленным турниром.
«То, что происходит, — ненормально. Летом снова состоятся четыре игры Лиги наций, и это тоже безумие. В то время, когда была создана Лига наций, мы говорили, что это турнир, совершенно не имеющий смысла. Причина — слишком много бессмысленных товарищеских матчей. Но так как турнир существует, нет больше возможности выйти из игры.
Все футбольные федерации адаптировались под ситуацию, а платить за это приходится игрокам. Абсолютное безумие. Это не нормально — поступать таким образом. Подобная жадность отражается на футболистах. Я не знал, что будет игра за третье место в Лиге Наций, это лишено всякого смысла. С учетом требований, предъявляемых к игрокам, это невозможно», — цитирует Клоппа Sky Sport.
Лига наций — турнир, который был создан УЕФА в качестве альтернативы товарищеским матчам сборных.