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10:47 (мск), источник: Sport24

Клопп: Лига наций — бессмысленный турнир. Такая жадность отражается на футболистах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций, назвав ее бессмысленным турниром.

ЛиверпульЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«То, что происходит, — ненормально. Летом снова состоятся четыре игры Лиги наций, и это тоже безумие. В то время, когда была создана Лига наций, мы говорили, что это турнир, совершенно не имеющий смысла. Причина — слишком много бессмысленных товарищеских матчей. Но так как турнир существует, нет больше возможности выйти из игры.

Все футбольные федерации адаптировались под ситуацию, а платить за это приходится игрокам. Абсолютное безумие. Это не нормально — поступать таким образом. Подобная жадность отражается на футболистах. Я не знал, что будет игра за третье место в Лиге Наций, это лишено всякого смысла. С учетом требований, предъявляемых к игрокам, это невозможно», — цитирует Клоппа Sky Sport.

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Лига наций — турнир, который был создан УЕФА в качестве альтернативы товарищеским матчам сборных.

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