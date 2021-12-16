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21:18 (мск), источник: ТАСС

Сборные Англии, Германии и Италии сыграют в одной группе в Лиге наций

ТАСС, 16 декабря. Сборные Англии, Германии, Италии и Венгрии сыграют в группе 3 дивизиона A нового розыгрыша Лиги наций. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в четверг в швейцарском Ньоне.

Англия
Германия
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Источник: Reuters

В группу 1 дивизиона А попали команды Франции, Дании, Хорватии и Австрии, в группу 2 — сборные Испании, Португалии, Швейцарии и Чехии. В группе 4 сыграют команды Бельгии, Нидерландов, Польши и Уэльса.

В дивизионе С в группе 1 сыграют команды Турции, Люксембурга, Литвы и Фарерских островов, в группе 2 — Северной Ирландии, Греции, Косово и победитель стыкового матча между командами Кипра и Эстонии, в группе 3 — словаки, белорусы, азербайджанцы и победитель стыкового матча между казахстанцами и молдаванам, в группе 4 — болгары, северомакедонцы, грузины и команда Гибралтара. В дивизионе D в группе 1 встретятся сборные Лихтенштейна, Андорры, Латвии и проигравший в стыковом матче между казахстанцами и молдаванами, в группе 2 — мальтийцы, сборная Сан-Марино и уступивший в стыковом матче между киприотами и эстонцами.

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Сборная Франции выиграла Лигу наций

Предстоящий розыгрыш Лиги наций станет третьим в истории. Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне-сентябре 2022 года. Игры состоятся 2—8 июня, 8—14 июня и 22—27 сентября. В предыдущих розыгрышах Лиги наций разыгрывались путевки на чемпионат Европы и чемпионат мира соответственно. С учетом того, что формат квалификации к чемпионату Европы — 2024 еще не утвержден, пока неизвестно, как команды смогут получить путевки в стыковые матчи через Лигу наций. Ожидается, что формат отбора на европейское первенство будет обнародован в июне 2022 года.

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 ассоциаций распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е — в дивизион В, с 33-го по 48-е — в дивизион С, с 49-го по 55-е — в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.

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