Сборные Англии, Германии и Италии сыграют в одной группе в Лиге наций

В группу 1 дивизиона А попали команды Франции, Дании, Хорватии и Австрии, в группу 2 — сборные Испании, Португалии, Швейцарии и Чехии. В группе 4 сыграют команды Бельгии, Нидерландов, Польши и Уэльса.

В дивизионе С в группе 1 сыграют команды Турции, Люксембурга, Литвы и Фарерских островов, в группе 2 — Северной Ирландии, Греции, Косово и победитель стыкового матча между командами Кипра и Эстонии, в группе 3 — словаки, белорусы, азербайджанцы и победитель стыкового матча между казахстанцами и молдаванам, в группе 4 — болгары, северомакедонцы, грузины и команда Гибралтара. В дивизионе D в группе 1 встретятся сборные Лихтенштейна, Андорры, Латвии и проигравший в стыковом матче между казахстанцами и молдаванами, в группе 2 — мальтийцы, сборная Сан-Марино и уступивший в стыковом матче между киприотами и эстонцами.

Фоторепортаж Сборная Франции выиграла Лигу наций

Предстоящий розыгрыш Лиги наций станет третьим в истории. Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне-сентябре 2022 года. Игры состоятся 2—8 июня , 8—14 июня и 22—27 сентября . В предыдущих розыгрышах Лиги наций разыгрывались путевки на чемпионат Европы и чемпионат мира соответственно. С учетом того, что формат квалификации к чемпионату Европы — 2024 еще не утвержден, пока неизвестно, как команды смогут получить путевки в стыковые матчи через Лигу наций. Ожидается, что формат отбора на европейское первенство будет обнародован в июне 2022 года.