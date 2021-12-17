Сборные Аргентины и Бразилии с 2024 года смогут играть в Лиге наций
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Южноамериканские сборные с 2024 года будут выступать в Лиге наций, заявил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Южноамериканские сборные с 2024 года будут выступать в Лиге наций, заявил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек.
В Лиге наций на данный момент играют только страны-члены УЕФА.
«Это последняя Лига наций с нынешней формулой. С 2024 года в Лиге А, где сейчас 16 команд, будет 22 команды — к ним присоединятся шесть команд из Южной Америки, а еще четыре (южноамериканские сборные) присоединятся к Лиге B, потому что в КОНМЕБОЛ всего 10 команд. Однако, каким будет точно формат, мы еще не определили», — заявил Бонек в интервью польскому порталу Meczyki.
В Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) входят Аргентина, Бразилия, Боливия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор.
В четверг состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. Российская команда, которая выступает в Лиге B, попала в группу, где сыграет со сборными Исландии, Израиля и Албании. Победители групп в Лиге B поднимутся в Лигу А, последние места групп в Лиге B опустятся в лигу ниже.