Сборные Аргентины и Бразилии с 2024 года смогут играть в Лиге наций

«Это последняя Лига наций с нынешней формулой. С 2024 года в Лиге А, где сейчас 16 команд, будет 22 команды — к ним присоединятся шесть команд из Южной Америки, а еще четыре (южноамериканские сборные) присоединятся к Лиге B, потому что в КОНМЕБОЛ всего 10 команд. Однако, каким будет точно формат, мы еще не определили», — заявил Бонек в интервью польскому порталу Meczyki.