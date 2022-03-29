Футболисты Казахстана вышли в лигу С Лиги наций УЕФА
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Казахстана пробилась в лигу С футбольной Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Казахстана пробилась в лигу С футбольной Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в ответном квалификационном поединке в Нур-Султане казахстанские футболисты одолели в серии послематчевых пенальти команду Молдовы — 5:4. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В первой встрече этих соперников, состоявшейся 24 марта в Кишиневе, сборная Казахстана одержала волевую викторию со счетом 2:1. Таким образом, казахстанская дружина сыграет в 3-й группе лиги С вместе со сборными Беларуси, Словакии и Азербайджана. Сборная Молдовы выступит в 1-й группе D, где ее оппонентами будут команды Латвии, Лихтенштейна и Андорры.
В своем стартовом матче предварительного этапа Лиги наций сборная Беларуси 3 июня сыграет в гостях у словацких футболистов. Первый домашний поединок белорусы проведут 6 июня против команды Азербайджана, а 10 июня также на своем поле встретятся с Казахстаном. Затем 13 июня белорусские футболисты сыграют на выезде с азербайджанцами, 22 сентября отправятся в гости к казахстанцам, а 25 сентября завершат групповой этап домашней встречей со сборной Словакии.