С кем играть России, если не пустят в Лигу наций? Вариантов немного

Наша сборная осталась без чемпионата мира после исключения из стыков, и всё идёт к тому, что будет отстранена также от выступления в Лиге наций. Новый розыгрыш этого турнира стартует уже через месяц с небольшим — в ближайшее окно для матчей национальных команд (с 30 мая по 14 июня).

Россия, напомним, должна была сыграть во второй группе Лиги В с Албанией, Израилем и Исландией. Любопытно, что на начало лета запланировано сразу четыре из шести туров группового этапа. Календарь команды Валерия Карпина выглядел так: 2 июня — Албания (в гостях), 6-го — Израиль (в гостях), 10-го — Исландия (дома) и 13-го — Албания (дома).

Но теперь, по всей видимости, эти игры выпадают из графика. По ближайшему сбору национальной команды — полная неопределённость. Это подтвердил в недавнем интервью для «Чемпионата» помощник Карпина в сборной и «Ростове» Виктор Онопко. Если даже Россия найдёт спарринг-партнёра, то ещё нужно будет получить разрешение ФИФА на проведение контрольного матча. А какие вообще у нас есть варианты с точки зрения подбора соперника для товарняка?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc831b8a74e1f0fc42ed" data-vnd="bc831b8a74e1f0fc42ed" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc831b8a74e1f0fc42ed" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Европа отпадает почти вся. Не только из-за большого количества «недружественных стран», а ещё и по причине старта в эти даты Лиги наций. Занята будет даже сборная Беларуси, которая в начале июня должна провести в Лиге С матчи со Словакией (3-го), Азербайджаном (6-го), Казахстаном (10-го) и снова с Азербайджаном (13-го). Здесь можно было бы сыграть разве что с теми же Албанией, Исландией и Израилем, которые останутся без практики после отстранения России от Лиги наций, но первые две сборные, очевидно, отпадают по политическим причинам.

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Остаётся смотреть в сторону других частей света. Прежде всего, Азии. Всё-таки организовывать сейчас товарищеские матчи сборной России где-нибудь в Южной Америке, Африке или Океании и везти туда игроков по окончании сезона РПЛ — не самая простая история. Тем более, к примеру, у наших партнёров по БРИКС бразильцев на июньское окно уже запланировано три спарринга, а ЮАР, как и остальные команды с Чёрного континента, вступает в борьбу в квалификации Кубка Африки — 2023.

Помимо многих европейских стран, в списке недружественных на сегодняшний день находятся США, Канада, Новая Зеландия, а также Австралия, Япония, Южная Корея и Сингапур. Последние четыре — члены Азиатской конфедерации футбола. С ними Россия, понятное дело, не сыграет, а вот другие достаточно сильные азиатские команды могли бы стать спарринг-партнёрами нашей сборной.

Очевидно, что в первую очередь речь должна идти о Китае, Иране и Индии. Однако последние отпадают, так как в июне играют матчи третьего отборочного раунда Кубка Азии с Камбоджей, Афганистаном и Гонконгом. У китайцев, судя по всему, в эти даты не предусмотрены товарняки (старт чемпионата запланирован на середину мая, а ближайшие матчи национальной команды указаны в июле), зато встреча с иранцами вполне реальна.

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Сборная Ирана уже обеспечила себе путёвку на ЧМ-2022 и в финальную стадию Кубка Азии — 2023, а в расписании контрольных матчей на июнь у Сердара Азмуна и компании значится только игра с Новой Зеландией 11-го числа в Катаре. По имеющейся информации, именно там, в столице страны Дохе, сборная России и планирует встретиться с иранцами 2 июня.

«Сыграть с Ираном? Лично я — за. Белорусы, когда мы встречались с молодёжкой, играли с Индией. Главное, чтобы всё было в правовом формате. А футболистам по большому счёту неважно, с кем играть — с Ираном, Китаем или кем-то другим. Важно — играть. Мы всегда готовы», — признавался в интервью для «Чемпионата» Онопко.

У Ирана довольно сильная сборная, занимающая 21-е место в рейтинге ФИФА. Для сравнения — наша национальная команда только на 36-й позиции. Иранцы готовятся к тому, что их ждёт в ноябре-декабре на чемпионате мира в Катаре, где тоже будет футбол со «вкусом» политики: в их группу попали США и Англия. Пожалуй, команда Азмуна — сильнейший из возможных соперников сборной России на данном этапе. Такой спарринг точно пойдёт на пользу нашим футболистам.