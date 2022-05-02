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20:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборную России по футболу исключили из Лиги наций

Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций в сезоне-2022/2023. Об исключении команды сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Россия
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Источник: AP 2022

Отмечается, что российская сборная автоматически займет четвертое место в группе B. В рамках турнира россияне должны были сыграть командами Исландии, Израиля и Албании. Таким образом, отечественная сборная автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе от квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.

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