В РФС назвали беспределом санкции УЕФА к российскому футболу

«Это не санкции. Это самый настоящий беспредел. Нет ничего из области юриспруденции, сплошная неприкрытая политика. Считаю, что ситуация очень обидная, но жизнь продолжается. Хотя Чеферин заявлял, что российские футболисты не должны подвергаться санкциям, но, видимо, находится под сильным давлением. Действия РФС? Нужно принять решения, которые были бы оптимальны для нашего футбола, избегать действий на скорую руку, чтобы совсем не отрезать пути обратно. На конференции РФС будут активно обсуждать этот вопрос. Цель — продолжать активно развивать наш футбол», — сказал Гершкович «СЭ».