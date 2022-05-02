Россию лишили европейского футбола ещё на сезон. Что об этом нужно знать
Понижение в классе в Лиге наций и сложная схема с таблицей коэффициентов.
Понижение в классе в Лиге наций и сложная схема с таблицей коэффициентов.
Футбольную Россию отстранили от европейских турниров на сезон-2022/2023. Теперь это уже не догадки или слухи, а официальное заявление УЕФА. В начале марта наши команды получили временную дисквалификацию, рассчитанную до итогового решения. Из-за этого, например, «Спартак» не сыграл в ⅛ финала Лиги Европы. Теперь же санкции продлили. Но, помимо очевидных ограничений, есть и интересные подробности. Давайте разбираться.
Команды РПЛ могут больше не бороться за топ-4. В следующем сезоне представителей России не будет в следующих турнирах:
Важный нюанс: за сезон-2022/2023 России добавят в таблице коэффициентов УЕФА количество очков, равное её минимальному показателю за последние пять лет. То есть 4,333 очка для мужчин и 1,750 для женщин.
Сразу скажем, что будет с главной сборной России. Команда Валерия Карпина не сыграет в Лиге наций, где должна была выступить в лиге B в квартете с Исландией, Израилем и Албанией. Сборной автоматически присвоено последнее место. А это значит, что она опустилась в лигу C.
А вот список остальных турниров сборных, откуда нас выкинули:
Если забыли, в марте, когда Россию временно отстранили от всех возможных турниров, наши взяли и подали заявку на Евро. Тогда вице-президент РФС Сергей Анохин гордо заявил, что мы поборемся за проведение турнира в 2028 и 2032 годах. Исход такой: заявка России признана недействительной.
Из заявления УЕФА следует, что заявка РФС «не соответствует требованиям статьи 16.02 Регламента подачи заявок на финалы и финальные этапы турниров УЕФА». В этой статье говорится, что «каждый участник должен гарантировать, что он не действует способом, который может дискредитировать УЕФА, любого члена организации (или любого сотрудника, должностное лицо или представителя любого из вышеперечисленных) или европейский футбол».
Союз уже выпустил заявление. Вот оно:
— Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений.
Михаил Рождественский