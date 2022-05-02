Россию лишили европейского футбола ещё на сезон. Что об этом нужно знать

Футбольную Россию отстранили от европейских турниров на сезон-2022/2023. Теперь это уже не догадки или слухи, а официальное заявление УЕФА. В начале марта наши команды получили временную дисквалификацию, рассчитанную до итогового решения. Из-за этого, например, «Спартак» не сыграл в ⅛ финала Лиги Европы. Теперь же санкции продлили. Но, помимо очевидных ограничений, есть и интересные подробности. Давайте разбираться.

Что с клубами?

Команды РПЛ могут больше не бороться за топ-4. В следующем сезоне представителей России не будет в следующих турнирах:

Лига чемпионов. Туда должен был напрямую выйти чемпион («Зенит»), а вторая команда РПЛ — отправиться в стыки;

Лига Европы. В этом турнире сыграла бы вторая команда РПЛ, если бы вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Или чемпион, если бы занял третье место в лигачемпионской группе;

Лига конференций. В квалификации должны были сыграть третья и четвёртая команды РПЛ;

женская Лига чемпионов;

Юношеская лига УЕФА;

Лига чемпионов по футзалу;

Кубок регионов (соревнования для любительских команд). Знали о таком турнире?

Важный нюанс: за сезон-2022/2023 России добавят в таблице коэффициентов УЕФА количество очков, равное её минимальному показателю за последние пять лет. То есть 4,333 очка для мужчин и 1,750 для женщин.

А со сборными что?

Сразу скажем, что будет с главной сборной России. Команда Валерия Карпина не сыграет в Лиге наций, где должна была выступить в лиге B в квартете с Исландией, Израилем и Албанией. Сборной автоматически присвоено последнее место. А это значит, что она опустилась в лигу C.

А вот список остальных турниров сборных, откуда нас выкинули:

женский Евро — 2022. Россию заменят на Португалию, которую наша команда прошла в плей-офф квалификации. Турнир пройдёт с 6 по 31 июля в Англии;

квалификация женского ЧМ-2023. В апреле наши пропустили два матча из-за дисквалификации, а теперь результаты игр аннулированы. В группе E отныне пять команд, а не шесть;

молодёжный Евро (отбор плюс финальный турнир в 2023-м). Россия пропустила два матча в марте из-за дисквалификации и не сыграет в оставшихся. Результаты аннулированы, в группе C теперь пять команд;

женский Евро — 2022 по футзалу. Россия не выступит в финальном турнире, который пройдёт в Португалии с 1 по 3 июля. Её заменит Венгрия, которая заняла в нашей отборочной группе второе место;

отбор женского Евро — 2023 по футзалу плюс финальный турнир;

европейская квалификация ЧМ-2024 по футзалу. Россию заменит Норвегия;

мужские и женские юношеские турниры (U17 и U19).

А как же заявка России на проведение Евро?

Если забыли, в марте, когда Россию временно отстранили от всех возможных турниров, наши взяли и подали заявку на Евро. Тогда вице-президент РФС Сергей Анохин гордо заявил, что мы поборемся за проведение турнира в 2028 и 2032 годах. Исход такой: заявка России признана недействительной.

Из заявления УЕФА следует, что заявка РФС «не соответствует требованиям статьи 16.02 Регламента подачи заявок на финалы и финальные этапы турниров УЕФА». В этой статье говорится, что «каждый участник должен гарантировать, что он не действует способом, который может дискредитировать УЕФА, любого члена организации (или любого сотрудника, должностное лицо или представителя любого из вышеперечисленных) или европейский футбол».

Реакция РФС

Союз уже выпустил заявление. Вот оно:

— Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений.