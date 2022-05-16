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Футбол. Лига наций. Все результаты
15:04 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси домашние матчи Лиги наций УЕФА проведет в сербском Нови-Саде

В стартовом матче 3-й группы (Лига С) 3 июня белорусы сыграют с командой Словакии, 6 июня встретятся с командой Азербайджана и 10 июня будут соперничать с футболистами Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси домашние встречи Лиги наций УЕФА проведут в сербском Нови-Саде.

В стартовом матче 3-й группы (Лига С) 3 июня белорусы сыграют с командой Словакии, 6 июня встретятся с командой Азербайджана и 10 июня будут соперничать с футболистами Казахстана. Эти игры состоятся на поле стадиона «Караджордже», который вмещает 15 000 зрителей, однако все они пройдут при пустых трибунах. По решению Союза европейских футбольных ассоциаций на матчи, которые проходят на нейтральных полях, болельщики не допускаются. Расписание остальных встреч команды Георгия Кондратьева: 13 июня Азербайджан — Беларусь, 22 сентября — Казахстан — Беларусь, 25 сентября — Словакия — Беларусь.

Составы остальных квартетов Лиги С: 1 — Литва, Люксембург, Фарерские острова, Турция; 2 — Северная Ирландия, Кипр, Греция, Косово; 4 — Грузия, Гибралтар, Северная Македония, Болгария. По итогам группового этапа победители четырех групп получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в Лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в Лигу D.

Нынешний сезон Лиги наций станет третьим по счету. Победителем первого в 2019 году стала сборная Португалии, в 2021 году турнир выиграли футболисты Франции. Сборная Беларуси стартовала с Лиги D и, заняв первое место во 2-й группе, поднялась в Лигу С. В прошлом сезоне белорусы не смогли получить повышение в классе — они стали вторыми в 4-й группе, уступив первую позицию албанцам.

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