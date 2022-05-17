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Футбол. Лига наций. Все результаты
14:58 (мск), источник: Vesti.kz

Появилось расписание матчей сборной Казахстана в Лиге наций

Казахстанская федерация футбола (КФФ) опубликовала расписание ближайших матчей Лиги наций с участием сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Подопечные Магомеда Адиева стартуют в новом розыгрыше турнира домашним матчем с Азербайджаном. Игра пройдет 3 июня в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». Начало в 20:00 по столичному времени.

Во втором туре команда Адиева сыграет на выезде со Словакией. Встреча пройдет на стадионе «Антон Малатински» в городе Трнава. Начало встречи — в ночь с 6 на 7 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

10 июня национальная команда проведет третий матч против сборной Беларуси. По решению исполкома УЕФА игра пройдет на нейтральной территории без зрителей — на стадионе «Караджордже» в сербском городе Нови-Сад. Начало матча — в ночь с 10 на 11 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

13 июня наша команда завершает летнюю стадию группового этапа Лиги наций домашней встречей против Словакии. Как и первая игра, матч со словаками состоится на «Астана Арене» в 20:00 по столичному времени.

22 сентября Казахстан примет Беларусь на своем поле, а завершит групповой этап гостевой встречей против Азербайджана. Матч запланирован на 25 сентября.

Расписание матчей сборной Казахстана в Лиге наций:

  • 3 июня. Казахстан — Азербайджан;
  • 6 июня. Словакия — Казахстан;
  • 10 июня. Беларусь — Казахстан;
  • 13 июня. Казахстан — Словакия;
  • 22 сентября. Казахстан — Беларусь;
  • 25 сентября. Азербайджан — Казахстан.

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