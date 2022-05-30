Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к матчам Лиги наций УЕФА

По сравнению с первоначальным списком в команде произошло одно изменение — вместо травмированного полузащитника российского «Ростова» Александра Селявы на сбор главной команды страны впервые вызван форвард ФК «Минск» Егор Богомольский.

Под руководством главного тренера Георгия Кондратьева к июньским встречам будут готовиться:

вратари — Егор Хаткевич («Динамо», Минск), Павел Павлюченко («Термалица», Польша), Максим Плотников («Шахтер», Солигорск);.

защитники — Денис Поляков («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Сергей Политевич, Глеб Шевченко, Руслан Хадаркевич (все — «Шахтер», Солигорск), Максим Швецов, Роман Бегунов (оба — «Динамо», Минск), Кирилл Печенин («Оренбург», Россия), Руслан Юденков («Мактаарал», Атакент, Казахстан), Захар Волков («Химки», Россия), Данила Нечаев (БАТЭ, Борисов);.

полузащитники — Владислав Климович («Дьирмот», Венгрия), Евгений Яблонский («Арис», Лимасол, Кипр), Макс Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Артем Быков, Денис Гречихо (оба — «Динамо», Минск) Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Павел Седько («Торпедо-Москва», Россия), Дмитрий Бессмертный, Валерий Громыко, Валерий Бочеров, Владислав Малькевич (все — БАТЭ, Борисов);.

нападающие — Иван Бахар («Динамо», Минск), Андрей Соловей («Шахтер», Солигорск), Егор Богомольский («Минск»).

Команда собралась в техническом центре ассоциации «Белорусская федерация футбола» и будет тренироваться на полях АБФФ в Веснянке. На 1 июня намечен вылет в сербский Нови-Сад, где белорусские футболисты будут проводить свои домашние встречи. В стартовом матче 3-й группы (Лига С) 3 июня они сыграют с командой Словакии, 6 июня встретятся с командой Азербайджана и 10 июня будут соперничать с футболистами Казахстана. Эти игры состоятся на поле стадиона «Караджордже», который вмещает 15 000 зрителей, однако все они пройдут при пустых трибунах. По решению Союза европейских футбольных ассоциаций на матчи, которые проходят на нейтральных полях, болельщики не допускаются. Расписание остальных встреч команды Георгия Кондратьева: 13 июня Азербайджан — Беларусь, 22 сентября — Казахстан — Беларусь, 25 сентября — Словакия — Беларусь.

Составы остальных квартетов Лиги С: 1 — Литва, Люксембург, Фарерские острова, Турция; 2 — Северная Ирландия, Кипр, Греция, Косово; 4 — Грузия, Гибралтар, Северная Македония, Болгария. По итогам группового этапа победители четырех групп получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в Лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в Лигу D.