Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Шотландия
Украина
02
Футбол. Лига наций
19:00
Польша
Уэльс
21
Футбол. Лига наций
2.06
Грузия
Гибралтар
Футбол. Лига наций
2.06
Кипр
Косово
Футбол. Лига наций
2.06
Болгария
Северная Македония
Футбол. Лига наций
2.06
Эстония
Сан-Марино
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
19:00
Польша
Уэльс
21
2021
Испания
Франция
12
2021
Италия
Бельгия
21
2021
Бельгия
Франция
23
2021
Италия
Испания
12
2020
Польша
Нидерланды
12
2020
Англия
Исландия
40
2020
Косово
Молдавия
10
Футбол. Лига наций. Все результаты
22:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Польша одержала волевую победу над Уэльсом в первом матче Лиги наций

Сборная Польши дома одержала волевую победу над Уэльсом в первом матче группового турнира Лиги наций сезона-2022/23 — 2:1. Встреча проходила в городе Вроцлав (Польша).

Польша
УэльсЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В составе поляков отличились Якуб Каминьски и Кароль Свидерски. У валлийцев забил Джонатан Уильямс.

В турнирной таблице Польша занимает первое место с тремя очками, Уэльс — последний.

В следующем туре Польша сыграет против Бельгии 8 июня. Уэльс — с Нидерландами тоже 8 июня.

Польша
2:1
Первый тайм: 0:0
Уэльс
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь