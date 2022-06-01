Польша одержала волевую победу над Уэльсом в первом матче Лиги наций

В составе поляков отличились Якуб Каминьски и Кароль Свидерски. У валлийцев забил Джонатан Уильямс.

В турнирной таблице Польша занимает первое место с тремя очками, Уэльс — последний.

В следующем туре Польша сыграет против Бельгии 8 июня. Уэльс — с Нидерландами тоже 8 июня.