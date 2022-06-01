Польша одержала волевую победу над Уэльсом в первом матче Лиги наций

Футбол, Лига наций А, 1.06.2022, 19:00 (МСК UTC+3)Wroclaw
|Чеслав Михневич
|Роберт Пэйдж
|Якуб Каминьски(Тимотеуш Пухач)
|72′
|Джонни Уильямс(Рабби Матондо)
|52′
|Кароль Свидерски
|85′
|1
|Камиль Грабара
|2
|Крис Гантер
|5
|Ян Беднарек
|5
|Крис Мефам
|15
|Камиль Глик
|17
|Рис Норрингтон-Дэвис
75′
|18
|Бартош Берешиньски
61′
|7
|Мэтью Смит
|20
|Петр Зелиньски
|16
|Джо Моррелл
29′
|9
|Роберт Левандовски
|22
|Дилан Левитт
|19
|Тимотеуш Пухач
73′
|12
|Дэнни Уорд
46′
|21
|Никола Залевски
|1
|Уэйн Хеннесси
|6
|Яцек Гуральски
60′
|18
|Джонни Уильямс
77′
|2
|Якуб Каминьски
|10
|Сорба Томас
|10
|Гжегож Крыховяк
81′
|20
|Дэниэл Джеймс
46′
|11
|Камиль Гросицки
|11
|Рабби Матондо
|14
|Матеуш Клих
60′
|9
|Уэс Бернс
61′
|8
|Шимон Журковски
|3
|Неко Уильямс
|7
|Адам Букса
73′
|13
|Киффер Мур
46′
|16
|Кароль Свидерски
|19
|Марк Харрис
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Раде Обренович(Словения)