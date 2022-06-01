Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1.06
Шотландия
Украина
13
Футбол. Лига наций
1.06
Польша
Уэльс
21
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Гибралтар
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Косово
Футбол. Лига наций
19:00
Болгария
Северная Македония
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Сан-Марино
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
1.06
Польша
Уэльс
21
2021
Испания
Франция
12
2021
Италия
Бельгия
21
2021
Бельгия
Франция
23
2021
Италия
Испания
12
2020
Польша
Нидерланды
12
2020
Англия
Исландия
40
2020
Косово
Молдавия
10
Футбол. Лига наций. Все результаты
1 июня, источник: БЕЛТА

Французские арбитры рассудят встречу футболистов Беларуси и Словакии

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на очередные встречи группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
СловакияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх

Первый поединок сборной Беларуси в 3-й группе лиги С с командой Словакии рассудит женская бригада французских рефери во главе со Стефани Фраппар. Эта встреча состоится 3 июня в сербском Нови-Саде. Там же белорусские футболисты проведут еще два своих домашних поединка: 6 июня с азербайджанцами и 10 июня со сборной Казахстана. Расписание выездных игр подопечных Георгия Кондратьева: 13 июня — Азербайджан — Беларусь, 22 сентября — Казахстан — Беларусь, 25 сентября Словакия — Беларусь.

Составы остальных квартетов лиги С: 1 — Литва, Люксембург, Фарерские острова, Турция; 2 — Северная Ирландия, Кипр, Греция, Косово; 4 — Грузия, Гибралтар, Северная Македония, Болгария. По итогам группового этапа победители четырех групп получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в Лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в лигу D.

Нынешний сезон Лиги наций третий по счету. Победителем первого в 2019 году стала сборная Португалии, в 2021 году турнир выиграли футболисты Франции. Сборная Беларуси стартовала с лиги D и, заняв первое место во 2-й группе, поднялась в лигу С. В прошлом сезоне белорусы не смогли получить повышение в классе — они стали вторыми в 4-й группе, уступив первую позицию албанцам.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Мужчина без страховки и с телефоном в руках спустился по фасаду высотного з
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь