Французские арбитры рассудят встречу футболистов Беларуси и Словакии

Первый поединок сборной Беларуси в 3-й группе лиги С с командой Словакии рассудит женская бригада французских рефери во главе со Стефани Фраппар. Эта встреча состоится 3 июня в сербском Нови-Саде. Там же белорусские футболисты проведут еще два своих домашних поединка: 6 июня с азербайджанцами и 10 июня со сборной Казахстана. Расписание выездных игр подопечных Георгия Кондратьева: 13 июня — Азербайджан — Беларусь, 22 сентября — Казахстан — Беларусь, 25 сентября Словакия — Беларусь.

Составы остальных квартетов лиги С: 1 — Литва, Люксембург, Фарерские острова, Турция; 2 — Северная Ирландия, Кипр, Греция, Косово; 4 — Грузия, Гибралтар, Северная Македония, Болгария. По итогам группового этапа победители четырех групп получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в Лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в лигу D.