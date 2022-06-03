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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Новый главный тренер «выгнал» трех футболистов из сборной Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев огласил окончательный список футболистов перед стартом в групповом этапе Лиги наций УЕФА, сообщает сайт КФФ.

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Источник: РИА "Новости"

Перед стартом турнира сборная Казахстана потеряла сразу четырех исполнителей — одного из них из-за травмы. «Юрий Логвиненко по причине травмы не поможет нашей команде в предстоящих матчах. Также по решению тренерского штаба Алексей Щеткин, Думан Нарзилдаев и Алибек Касым не попали в итоговый состав сборной. Футболисты уже вернулись в расположение своих клубов», — пишет официальный сайт.

Таким образом, окончательный список национальной команды на июньские игры Лиги наций УЕФА выглядит так:

  • Вратари: Игорь Шацкий, Мухаммеджан Сейсен, Бекхан Шайзада;
  • Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Елдос Ахметов, Михаил Габышев, Гафуржан Суюмбаев, Талгат Кусяпов;
  • Полузащитники: Асхат Тагыберген, Владислав Васильев, Самат Жарынбетов, Аслан Дарабаев, Исламбек Куат, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский, Эльхан Астанов, Бауыржан Байтана, Рамазан Оразов, Максим Самородов, Арман Кенесов;
  • Нападающие: Артур Шушеначев, Абат Аймбетов, Абылайхан Жумабек.

Напомним, сборная Казахстана 3 июня примет команду Азербайджана. Через три дня подопечные Магомеда Адиева сыграют со Словакией в Трнаве. 10 июня казахстанцы встретятся со сборной Беларуси в сербском городе Нови-Сад. 13 июня наша команда завершает летний цикл группового этапа домашней игрой против словаков.

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