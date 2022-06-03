Новый главный тренер «выгнал» трех футболистов из сборной Казахстана
Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев огласил окончательный список футболистов перед стартом в групповом этапе Лиги наций УЕФА, сообщает сайт КФФ.
Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев огласил окончательный список футболистов перед стартом в групповом этапе Лиги наций УЕФА, сообщает сайт КФФ.
Перед стартом турнира сборная Казахстана потеряла сразу четырех исполнителей — одного из них из-за травмы. «Юрий Логвиненко по причине травмы не поможет нашей команде в предстоящих матчах. Также по решению тренерского штаба Алексей Щеткин, Думан Нарзилдаев и Алибек Касым не попали в итоговый состав сборной. Футболисты уже вернулись в расположение своих клубов», — пишет официальный сайт.
Таким образом, окончательный список национальной команды на июньские игры Лиги наций УЕФА выглядит так:
Напомним, сборная Казахстана 3 июня примет команду Азербайджана. Через три дня подопечные Магомеда Адиева сыграют со Словакией в Трнаве. 10 июня казахстанцы встретятся со сборной Беларуси в сербском городе Нови-Сад. 13 июня наша команда завершает летний цикл группового этапа домашней игрой против словаков.