Новый главный тренер «выгнал» трех футболистов из сборной Казахстана

Перед стартом турнира сборная Казахстана потеряла сразу четырех исполнителей — одного из них из-за травмы. «Юрий Логвиненко по причине травмы не поможет нашей команде в предстоящих матчах. Также по решению тренерского штаба Алексей Щеткин, Думан Нарзилдаев и Алибек Касым не попали в итоговый состав сборной. Футболисты уже вернулись в расположение своих клубов», — пишет официальный сайт.