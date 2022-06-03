Сборные Испании и Португалии сыграли вничью в матче футбольной Лиги наций

В составе испанцев гол забил Альваро Мората (25-я минута). У португальцев отличился Рикарду Орта (82). В следующем матче испанцы сыграют с чехами, португальцы — со сборной Швейцарии, обе встречи пройдут 5 июня. В другом матче группы 2 сборная Чехии со счетом 2:1 обыграла швейцарцев.

Испанцы не проигрывают в матчах со сборной Португалии с 17 ноября 2010 года, тогда они уступили в товарищеском матче со счетом 0:4. После этого команды встречались пять раз, в четырех матчах была зафиксирована ничья, в одном матче испанцы победили в серии пенальти.

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

Футбол Лига наций А 2022/2023 3.06.2022, 21:45 Бельгия - Нидерланды -

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Матчи группового этапа состоятся 2—14 июня и 22—27 сентября . Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Результаты других матчей

В группе 2 дивизиона В, где должна была выступать сборная России, израильтяне дома сыграли вничью с исландцами со счетом 2:2. В группе 4 сборная Швеции на выезде победила команду Словении со счетом 2:0, норвежцы дома победили сербов (1:0).

В дивизионе С в группе 2 сборная Греции в гостях победила команду Северной Ирландии (1:0), сборная Косова в гостях была сильнее команды Кипра (2:0). В группе 4 грузины дома победили команду из Гибралтара (2:0), сборная Болгарии дома сыграла вничью с командой Северной Македонии (1:1).