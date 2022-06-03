Белорусские футболисты начнут сезон Лиги наций встречей со словаками

Свой первый поединок в 3-й группе третьего по рангу дивизиона — лиги С, подопечные Георгия Кондратьева проведут на поле стадиона «Караджордже» в сербском Нови-Саде против команды Словакии (начало в 21.45; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Эту встречу рассудит бригада французских рефери во главе со Стефани Фраппар. Там же белорусские футболисты проведут еще два своих домашних поединка: 6 июня с азербайджанцами и 10 июня со сборной Казахстана.

Расписание выездных игр белорусов:

13 июня — Азербайджан — Беларусь ,

, 22 сентября — Казахстан — Беларусь ,

, 25 сентября — Словакия — Беларусь .

Турнир в лиге С начался вчера. В первом матче 2-й группы сборная Кипра в Ларнаке уступила Косово — 0:2. В Белфасте команда Северной Ирландии проиграла грекам со счетом 0:1. В матче 4-й группы футболисты сборной Грузии разгромили в Тбилиси команду Гибралтара — 4:0, а болгарские футболисты в Разграде разошлись миром с командой Северной Македонии — 1:1.

В 1-й группе встречи стартового тура пройдут завтра: Литва — Люксембург, Турция — Фарерские острова. По итогам группового этапа победители четырех квартетов получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в лигу D.

Несколько игр состоялось в высшем дивизионе — лиге А. Во 2-й группе футболисты Испании в Севилье сыграли вничью с Португалией — 1:1. В Праге чехи выиграли у швейцарцев — 2:1. В 4-й группе сборная Польши во Вроцлаве одержала волевую викторию над командой Уэльса со счетом 2:1. Фавориты этого квартета сыграют сегодня — в Брюсселе сборная Бельгии примет соседей из Нидерландов. Также сегодня в 1-й группе действующие победители Лиги наций, чемпионы мира французы сыграют в Париже с датчанами, а вице-чемпионы планеты хорваты в Осиеке встретятся с гостями из Австрии.

Во 2-й группе лиги В израильтяне в Хайфе завершили вничью встречу с исландцами — 2:2. Здесь также выступят албанские футболисты. В 4-й группе сербы в Белграде проиграли сборной Норвегии с результатом 0:1, а в Любляне словенцы уступили команде Швеции — 0:2.