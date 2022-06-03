Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан
Азербайджан
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Андорра
Футбол. Лига наций
21:45
Хорватия
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Дания
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Словакия
Футбол. Лига наций
21:45
Лихтенштейн
Молдавия
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
2.06
Израиль
Исландия
22
2.06
Чехия
Швейцария
21
2.06
Северная Ирландия
Греция
01
2.06
Испания
Португалия
11
2.06
Словения
Швеция
02
2.06
Сербия
Норвегия
01
2.06
Болгария
Северная Македония
11
2.06
Кипр
Косово
02
Футбол. Лига наций. Все результаты
13:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты начнут сезон Лиги наций встречей со словаками

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня примут старт в новом сезоне Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
СловакияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Свой первый поединок в 3-й группе третьего по рангу дивизиона — лиги С, подопечные Георгия Кондратьева проведут на поле стадиона «Караджордже» в сербском Нови-Саде против команды Словакии (начало в 21.45; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Эту встречу рассудит бригада французских рефери во главе со Стефани Фраппар. Там же белорусские футболисты проведут еще два своих домашних поединка: 6 июня с азербайджанцами и 10 июня со сборной Казахстана.

Расписание выездных игр белорусов:

  • 13 июня — Азербайджан — Беларусь,
  • 22 сентября — Казахстан — Беларусь,
  • 25 сентября — Словакия — Беларусь.

Турнир в лиге С начался вчера. В первом матче 2-й группы сборная Кипра в Ларнаке уступила Косово — 0:2. В Белфасте команда Северной Ирландии проиграла грекам со счетом 0:1. В матче 4-й группы футболисты сборной Грузии разгромили в Тбилиси команду Гибралтара — 4:0, а болгарские футболисты в Разграде разошлись миром с командой Северной Македонии — 1:1.

В 1-й группе встречи стартового тура пройдут завтра: Литва — Люксембург, Турция — Фарерские острова. По итогам группового этапа победители четырех квартетов получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в лигу D.

Несколько игр состоялось в высшем дивизионе — лиге А. Во 2-й группе футболисты Испании в Севилье сыграли вничью с Португалией — 1:1. В Праге чехи выиграли у швейцарцев — 2:1. В 4-й группе сборная Польши во Вроцлаве одержала волевую викторию над командой Уэльса со счетом 2:1. Фавориты этого квартета сыграют сегодня — в Брюсселе сборная Бельгии примет соседей из Нидерландов. Также сегодня в 1-й группе действующие победители Лиги наций, чемпионы мира французы сыграют в Париже с датчанами, а вице-чемпионы планеты хорваты в Осиеке встретятся с гостями из Австрии.

Во 2-й группе лиги В израильтяне в Хайфе завершили вничью встречу с исландцами — 2:2. Здесь также выступят албанские футболисты. В 4-й группе сербы в Белграде проиграли сборной Норвегии с результатом 0:1, а в Любляне словенцы уступили команде Швеции — 0:2.

Нынешний сезон Лиги наций третий по счету. Победителем первого в 2019 году стала сборная Португалии, в 2021 году турнир выиграли футболисты Франции. Сборная Беларуси стартовала с лиги D и, заняв первое место во 2-й группе, поднялась в лигу С. В прошлом сезоне белорусы не смогли получить повышение в классе — они стали вторыми в 4-й группе, уступив первую позицию албанцам.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Девушка преобразилась до неузнаваемости с помощью макияжа и впечатлила соцс
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь