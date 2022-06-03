Сборная Казахстана по футболу победила Азербайджан в Лиге наций

Встреча группы 3 лиги С, которая прошла в Нур-Султане, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей дублем отметился Абат Аймбетов (50-я и 60-я минуты).

Также в этом квартете выступают сборные Словакии и Белоруссии, которые встретятся позднее в пятницу. В следующем туре 6 июня белорусы сыграют с азербайджанцами, а словаки — с казахстанцами.