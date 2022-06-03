Сборная Казахстана по футболу победила Азербайджан в Лиге наций
Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Азербайджана в домашнем матче первого тура Лиги наций.
Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Азербайджана в домашнем матче первого тура Лиги наций.
Встреча группы 3 лиги С, которая прошла в Нур-Султане, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей дублем отметился Абат Аймбетов (50-я и 60-я минуты).
Также в этом квартете выступают сборные Словакии и Белоруссии, которые встретятся позднее в пятницу. В следующем туре 6 июня белорусы сыграют с азербайджанцами, а словаки — с казахстанцами.
Сборная России была исключена из состава участников Лиги наций после решения исполкома УЕФА, отстранившего в мае все российские национальные и клубные команды от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2022/23. В связи с этим решением сборная России покинет дивизион B Лиги наций и опустится в лигу C.