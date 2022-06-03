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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Казахстана по футболу победила Азербайджан в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Азербайджана в домашнем матче первого тура Лиги наций.

Казахстан
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Источник: Федерация футбола Казахстана

Встреча группы 3 лиги С, которая прошла в Нур-Султане, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей дублем отметился Абат Аймбетов (50-я и 60-я минуты).

Также в этом квартете выступают сборные Словакии и Белоруссии, которые встретятся позднее в пятницу. В следующем туре 6 июня белорусы сыграют с азербайджанцами, а словаки — с казахстанцами.

Сборная России была исключена из состава участников Лиги наций после решения исполкома УЕФА, отстранившего в мае все российские национальные и клубные команды от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2022/23. В связи с этим решением сборная России покинет дивизион B Лиги наций и опустится в лигу C.

Казахстан
2:0
Первый тайм: 0:0
Азербайджан
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