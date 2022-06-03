Сборная Нидерландов разгромила команду Бельгии в матче футбольной Лиги наций

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная Нидерландов победила команду Бельгии в матче первого тура группы 4 дивизиона А Лиги наций по футболу со счетом 4:1. Встреча прошла в пятницу в Брюсселе.

Забитыми мячами в составе нидерландской сборной отметились Стивен Бергвейн (40-я минута), Мемфис Депай (51, 66) и Дензел Дюмфрис (62).

У хозяев отличился Миши Батшуайи (90+3).

Гол бельгийца Тимоти Кастаня на 71-й минуте был отменен из-за офсайда после помощи системы видеоассистента рефери (VAR).

Сборные выступают в квартете вместе с командами Польши и Уэльса. На первом месте располагаются нидерландцы (3 очка), на втором — поляки (3), на третьем — валлийцы (0), на четвертом — бельгийцы (0).

В следующем туре команда Нидерландов на выезде сыграет со сборной Уэльса, бельгийцы дома встретятся с поляками. Обе игры пройдут 8 июня.

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.