Сборная Дании победила команду Франции в матче футбольной Лиги наций

ТАСС, 3 июня. Сборная Дании по футболу в гостях со счетом 2:1 обыграла команду Франции в матче первого тура группы 1 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в пятницу в Париже на стадионе «Стад де Франс».

В составе победителей два гола забил Андреас Корнелиус (68-я, 88-я минуты).

У французов отличился Карим Бензема (51).

В следующем матче французы сыграют с хорватами, датчане — со сборной Австрии, обе встречи пройдут 6 июня. В другом матче группы 1 сборная Австрии со счетом 3:0 обыграла хорватов.

Сборные Франции и Дании сыграли друг с другом впервые с 2018 года, когда в матче группы C чемпионата мира команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

В группе 3 дивизиона C команда Казахстана дома победила сборную Азербайджана со счетом 2:0, а сборная Словакии в гостях оказалась сильнее белорусов (1:0). В дивизионе D в группе 1 сборная Латвии дома победила команду Андорры (3:0), сборная Молдавии в гостях была сильнее команды Лихтенштейна (2:0).