Сборная Беларуси проиграла словакам на старте Лиги наций УЕФА

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси с поражения стартовали в новом сезоне Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало игры осталось за словаками, которые примерно минут 20 полностью владели инициативой. Белорусы уверенно оборонялись и не позволили соперникам создать реальные угрозы воротам Павла Павлюченко. Постепенно игра выровнялась и в конце первого тайма Макс Эбонг нанес прицельный удар, но голкипер словаков Марек Родак не позволил мячу попасть в сетку ворот.

После перерыва словацкие футболисты заиграли быстрее и через 15 минут вышедший на замену Томаш Суслов открыл счет. Пропустив мяч, белорусы заметно активизировались, имели несколько голевых моментов, но отыграться так и не смогли.

Это была четвертая встреча национальных сборных Беларуси и Словакии: в 1996 году в спарринге в Нитре словаки выиграли с крупным счетом 4:0. Потом в квалификации Европы-2016 соперники обменялись гостевыми викториями: в Борисове словаки победили 3:1, а в Жилине белорусы взяли реванш — 1:0.

Два следующих матча Лиги наций белорусские футболисты также проведут в Нови-Саде: 6 июня с азербайджанцами и 10 июня со сборной Казахстана. В первом туре встреча этих команд в Нур-Султане завершилась победой казахстанских футболистов — 2:0.

Расписание выездных игр белорусов: 13 июня — Азербайджан — Беларусь, 22 сентября — Казахстан — Беларусь, 25 сентября — Словакия — Беларусь.

В первом матче 2-й группы сборная Кипра в Ларнаке уступила Косово — 0:2. В Белфасте команда Северной Ирландии проиграла грекам со счетом 0:1. В 4-й группе футболисты сборной Грузии разгромили в Тбилиси команду Гибралтара — 4:0, а болгарские футболисты в Разграде разошлись миром с командой Северной Македонии — 1:1.

В 1-й группе встречи стартового тура пройдут 4 июня: Литва — Люксембург, Турция — Фарерские острова. По итогам группового этапа победители четырех квартетов получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в лигу D.