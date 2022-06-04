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00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Бензема снова выдал красоту, а Мбаппе сломался. У сборной Франции проблемы

Чемпионы мира сенсационно проиграли дома Дании.

Франция
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Источник: Reuters

В течение 10 дней сборная Франции проведёт в Лиге наций два домашних матча — с Данией и Хорватией, а также два гостевых — с теми же хорватами и Австрией. На первую игру Дидье Дешам поставил главных звёзд национальной команды Килиана Мбаппе и Карима Бензема. Действующие обладатели трофея горели желанием начать новый розыгрыш турнира с победы над полуфиналистом Евро-2020.

Тем не менее лучше игру начала сборная Дании. Первые минуты команда Каспера Юльманна провела так, что болельщики «трёхцветных» задались вопросом — что это было? У хозяев не получалось выходить из обороны под прессингом гостей, и Йоаким Мехле должен был забивать. Датчанин, за которым с трудом успевал Кингсли Коман (игравший в схеме 3−4−1−2 на непривычной позиции правого латераля), завершал атаку на дальней штанге. Как раз штанга и спасла Уго Льориса от пропущенного мяча.

После этого гости вспомнили об игровой аритмии и сели в низкий блок по схеме 5−4−1, чтобы закрыть все зоны и не дать взаимодействовать сумасшедшему атакующему трио французов Гризманн — Мбаппе — Бензема. Но форвард «Реала» всё равно находил возможность угрожать воротам. Всего через неделю после финала Лиги чемпионов Карим играл, словно голодный до побед футболист — с огнём в глазах и хорошим движением. Настоящий профи никогда не забывает о том, что самый важный матч в карьере — сегодняшний. На исходе четверти часа в Бензема вдруг вселился Месси! Карим совершил крутой проход, обыграв сразу нескольких соперника, и сам же завершал атаку, но попал в стоявшего в створе защитника. Чуть позже форвард забил с паса Мбаппе… из офсайда.

По статистике первый тайм остался за Францией. Удары — 5:3 (в створ — 2:1), владение мячом 56% на 44%. Бензема пробил два раза до перерыва, Мбаппе — один. Впрочем, Дания оборонялась без паники, а эпизодами напоминала, что на Евро-2020 она вообще-то прошла дальше команды Дешама. Ещё одной неприятностью для хозяев стало полученное на ровном месте повреждение Мбаппе. Отдавая передачу, форвард почувствовал боль в ноге и прихрамывая ушёл с поля. Это, очевидно, следствие перенапряжения от долгого, тяжёлого клубного сезона.

На второй тайм Мбаппе не вышел — его заменил Кристофер Нкунку, у которого за плечами блестящий сезон в «РБ Лейпциг». Более того, вскоре после перерыва французы едва не потеряли из-за травмы и Орельена Тчуамени. Опорник «Монако» неудачно приземлился после верхового единоборства, держался за голеностоп, ушёл с поля, но всё же смог продолжить игру. А потом Бензема забил очень красивый гол! Разыграв стенку с Нкунку, отдавшим тонкую передачу пяткой, Карим обыграл пару человек и положил мяч в сетку.

И всё же травмы продолжили преследовать хозяев. При счёте 1:0 повреждение получил Рафаэль Варан — французы сделали вторую вынужденную замену. Потеря ключевого защитника стала проблемой для «трёхцветных». А в середине тайма гости реализовали свой первый же момент. Возможно, какой-то дискомфорт помешал Тчуамени быстрее «съесть» расстояние до Пьера-Эмиля Хёйбьерга, а Тео Эрнандес просто сломал линию офсайда, поэтому Андреас Корнелиус беспрепятственно бил по воротам.

Эти сборные попали и в одну группу на ЧМ-2022, поэтому было особенно интересно, как Франция и Дания будут смотреться на фоне друг друга. Команда Юльманна, пожалуй, сыграла на своём обычном уровне, а вот чемпионы мира то поддавливали соперника, то вдруг теряли ритм. Мог забить Н’Голо Канте неожиданным ударом из-за штрафной, однако теперь уже Данию спасла штанга.

Пусть во втором тайме преимущество французов по ударам оказалось более крупным (14:5, но в створ — 4:4), они не только не дожали соперника, а даже пропустили. Героем матча стал Корнелиус, оформивший дубль на 88-й минуте. Опять ошибся при создании офсайда Тео Эрнандес, а Льорис не закрыл ближний угол. Вот так датчане сенсационно победили в Париже.

А у сборной Франции проблемы. Чемпионский титул с такой игрой не защитить.

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