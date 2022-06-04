Сборная Беларуси переоценила словаков, но осталась даже без ничьей

Коллега, который чуть ранее решил наказать себя просмотром матча сборных Азербайджана и Казахстана, тут же протрубил. Словаки, мол, были абсолютно правы, когда обозначили для себя в качестве главного соперника белорусов. В общем, два других конкурента оставили, мягко говоря, среднее впечатление — такое, которое однозначно велит отказаться от оборонительной тактики в грядущих встречах.



Возможно, Георгий Кондратьев так и сделает, хотя накануне старта в очередной отборочной кампании продемонстрировал издавна свойственную себе осторожность. Не исключено, зря. Потому как в действительности команда Словакии оказалась далеко не такой грозной силой, как мы о ней думали.



Вообще, Георгий Петрович и в период первого пришествия на пост главного тренера сборной часто увлекался игрой в пять защитников против фаворитов. Не изменял этой практике и в прошлом году, когда принял штурвал у Михаила Мархеля. И довольно предсказуемо положился на пять человек в оборонительной линии вечером пятницы в сербском Нови-Саде.



Другое дело, что тройку центральных вместе с Юденковым и Политевичем не совсем ожидаемо составил испытывающий дефицит игровой практики в солигорском «Шахтере» Хадаркевич. Но хоть какая-то логика в этом и правда была — кому, как не Руслану, лучше находить общий язык с партнером по горняцким рядам Политевичем? Впрочем, суровый бородач проявил себя далеко не с худшей стороны еще до перерыва, так что здесь коуч номинальных хозяев точно не прогадал.



Прогадал ли с какой-то позицией в принципе? Сложно сказать. Наверняка большей активности наставник мог ожидать на левом фланге от Шевченко, в обыкновении которого подключаться к атакам (по крайней мере, он делает это гораздо чаще, чем закрывавший противоположную бровку Бегунов). Наверняка желал большей эффективности от стандартов, за которые отвечал Бочеров. Наверняка хотел бы, чтобы Бахар цеплялся за мяч так же здорово, как Климович или Эбонг. Однако это, в сущности, мелочи, не влияющие на общую картину.



Главное — это стратегия. Она, с одной стороны, вроде бы здорово с первых минут работала. Белорусы и не думали высоко прессинговать, зато у штрафной и чуть выше выстроили такие две стройные оборонительные линии, что предпринять что-то оппонент отчаивался. Короткий пас нарывался на прекрасную выучку, из-за чего подобраться с мячом к владениям Павлюченко было крайне сложно. Так и полагались словаки на вертикальные забросы, которые ровно так же не имели никакой эффективности. Более мастеровитый коллектив мог бы попробовать что-то еще или огорошить скоростью принятия решений, но в этот день на поле всего-навсего Словакия. Да-да, всего-навсего.



Уже к середине первой половины возникло стойкое ощущение: «красные» — а именно в такой форме вышли на поле подопечные Кондратьева — с излишним пиететом относятся к «белым». Словаки отнюдь не случайно занимают место в дивизионе «С» Лиги наций. Прямо сейчас это сборная средней руки, с которой на самом деле можно играть и даже у нее выигрывать. А глобально, таким образом, — выпал отличный шанс первенствовать в группе.



Нет, ребята Штефана Тарковича имели подавляющее преимущество во владении мячом, суммарно угрожали чужим воротам больше. Но рады были бы, наверное, хотя бы нескольким шансам убежать в контратаки, ибо так было бы гораздо проще. Вот только белорусы твердо стояли на том, что они сегодня будут действовать вторым номером, и не иначе.



До перерыва команда Кондратьева одним моментом также запомнилась. Эбонг хорошо сыграл в отборе и рейд к чужим воротам завершил ударом из-за пределов штрафной — на месте был Радак.



Странно, но после перерыва подопечные Кондратьева не преобразились ничуть. Хотя сам бог велел внушить им более смелые действия. Если не перестроить тактику (ближе к концу тренерский штаб это сделал, но было уже поздно), так хотя бы оставлять Бахара выше линии мяча, вменить бровочникам играть чуть ближе к чужим воротам, перестать быстрее расставаться с мячом в центре поля, а подержать его, попробовав себя в позиционном наступлении. Но план сборной заключался исключительно в том, чтобы удержать ничью, будто игра велась против чемпионов мира.



Нельзя отрицать: единственный забитый мяч стал во многом случайностью. Не будь его, игра бы не раскрылась, и словаки, вероятно, вообще бы не смогли сообразить никакого подобия на голевые моменты. Тем не менее он все-таки случился. Прострел-удар с фланга от только вышедшего на замену Суслова, партнер которого дезориентировал Павлюченко, достиг цели — 1:0.