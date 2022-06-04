«Бездарно». В Азербайджане испытали стыд после поражения от Казахстана в Лиге наций

«Сборная Азербайджана по футболу неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций.



Важность первого матча в группе, с учетом еще трех последующих в течение 10 дней, отмечали все: чем лучше будет старт, тем выше будут шансы на успех в группе. Но свою первую игру в группе C3 на выезде против сборной Казахстана команда Джанни Де Бьязи провела откровенно провальным образом. Все наши опасения оправдались: отсутствие какой-либо вразумительной тактики, неорганизованная игра по всем линиям, отсутствие взаимопонимания между футболистами, абсолютно никак не проработанные задумки. Вот какой предстала в Лиге наций сборная Азербайджана. И нам за нее стыдно…



Очень хочется, наконец, написать что-то приятное о “милли”. Но “спасибо” Де Бьязи и Ко, что не дают нам для этого никакого повода. То, что команда показала в Нур-Султане, можно описать одним словом — бездарно. Начиная от действий в каждой линии, заканчивая “невероятной” тактикой итальянца. К примеру, чаще всего завершал атаки не форвард или даже не полузащитник, а фланговый защитник (это был Азер Салахлы). Ведь всем известно, что реализация моментов — это конек защитников.



На что вообще рассчитывал Де Бьязи, выпуская шестерых футболистов обороны? Это за счет такой игры сборная собиралась бороться за выход из группы? Да, конечно, были определенные задумки, кто и как должен был бы действовать при такой расстановке. Однако, судя по увиденному, рулевой “милли” упустил одну небольшую деталь, совсем маленькую — на поле была и команда соперника. Именно этот незначительный аспект помешал нашей сборной показать все тонкости и нюансы своего ходячего футбола. К слову, это не преувеличение, а буквально так и играли гости, получая мяч: все ходили, ждали. Лишь изредка кто-то вспоминал бегать.



Возможно, кому-то это покажется чрезмерной критикой. Ведь в первом тайме “милли” смотрелась неплохо. Однако это вовсе не так. Она смотрелась очень плохо на протяжении всего матча. Но где-то с середины тайма и до перерыва хозяева поля сильно сбавили в своей активности, и только на этом фоне гостям удавалось проводить хоть какие-то атакующие действия, которые практически всегда, если мяч доходил до адресата, завершались корявыми ударами. И даже в такой ситуации было видно, насколько у азербайджанской команды отсутствует хоть какой-либо замысел в действиях. Словно вся игра была построена исключительно на надежде, что сами футболисты что-то придумают на ходу. А тактика — она для слабаков.



После перерыва хозяева поля взяли себя в руки и трижды поразили наши ворота. К счастью, один из мячей отменили благодаря VAR. Иначе не избежать было разгрома. Кстати, незасчитанный мяч был забит буквально через минуту после первого. Казалось, такой провал должен был разбудить гостей. Но нет. Довольно быстро они пропустили второй. Примечательно, что хозяева поля нанесли всего два удара в створ, и оба попали в цель. После этого были робкие попытки от гостей. Затем их главный тренер произвел тройную замену, и даже редкие проблески игры у “милли” окончательно погасли.



Конечно, не исключено, что у поражения есть серьезная причина. Например, у нас молодой состав, несыгранный. Ведь у многих, кто вышел на поле, возраст был от 25 до 30 лет. Или какие отмазки будут придуманы на этот раз?



Не забываем, что сборная Казахстана подходила к этой встрече с огромным количеством потерь. Более того, это была первая игра Магомеда Адиева у руля этой команды. И Казахстан победил. С чем мы их поздравляем.



Нам с вами остается только и дальше терпеть это безобразие в исполнении нашей национальной команды, у которой, к слову, впереди еще три матча в ближайшие десять дней. Какие же ужасы припасены для нас еще? Одно можно сказать с уверенностью: Де Бьязи и Ко сделали уверенный шаг к дивизиону D», — говорится в тексте.



В другом матче квартета Беларусь уступила Словакии. Во втором туре, 6 июня, сыграют Беларусь — Азербайджан, Словакия — Казахстан.