Тренеры Казахстана и Азербайджана зарубились на послематчевой конференции: де Бьязи назвал победу случайной, а Адиев жестко ответил сопернику

Казахстан в эмоциональном матче Лиги наций одержал победу над Азербайджаном: подопечные Адиева перевернули игру во втором тайме, забив два гола за десять минут.

Однако жарко было не только на поле: страсти разгорелись еще на предматчевой конференции.

Тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи отметил, что единственный фаворит группы — Словакия, а еще пожаловался на слишком плотный график.

— В целом, группа сбалансированная. Единственный фаворит — это Словакия. Азербайджан, Казахстан и Беларусь будут бороться во всех матчах за очки и за второе место в группе. Физические кондиции, тактическая готовность будет дополнительным преимуществом. То, что мы играем каждые три дня — это не нормально. За 11 дней мы проведем четыре игры.

Наставник Казахстана Магомед Адиев отказался обсуждать соперников, отметив на примере финала ЛЧ, что атакующий футбол не всегда дает результат.

— Главный тренер сборной Азербайджана назвал Словакию главным фаворитом группы, в то время как остальные команды, по его мнению, будут бороться за второе место. Как прокомментируете его слова?

— Это его мнение. Я, в свою очередь, не хочу говорить о ком-то, кроме своей команды. Мы будем играть в тот футбол, который нравится болельщикам и будет давать результат. Будет ли он атакующим? Можно весь матч «возить» соперника, но проиграть с крупным счетом. Или взять, допустим, «Реал», который, играя от обороны, завоевал главный трофей Лиги чемпионов. Хотя «Ливерпуль» всю игру атаковал, а пропустил после единственного удара в створ ворот.

После игры специалисты находились в диаметрально противоположном настроении. Джанни де Бьязи был не в духе, отметив, что Казахстан победил случайно и должен радоваться этой победе.

— Кого можете отметить в составе сборной Казахстана?

— Я смотрел только на своих игроков. Спросите у вашего тренера.

— Казахстан, как «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов, создал всего несколько моментов, но реализовал их и выиграл матч.

— «Реал Мадрид» выигрывает не только Лигу чемпионов, но и другие титулы. Неправильно сравнивать эту команду с нашим уровнем. Можно сказать, вам повезло, что залетел удар с дальней дистанции, к тому же был рикошет. Это сильно изменило игру.

— Во втором тайме ваша команда смотрелась хуже, чем в первом. С чем это связано?

— Я думаю, что команда начала нервничать после первого гола. Не смогли правильно отреагировать, после чего пропустили второй гол. Раньше такие голы назывались «автогол», а сейчас это рикошет. Вы должны радоваться этой победе. В первом тайме мы создали гораздо больше моментов, а у вас не получалось выходить из обороны и вы заработали всего два угловых.

Адиев был лаконичен: коуч просто отметил, что его коллега много говорит.

— Тренер сборной Азербайджана сказал, что команде Казахстана повезло. Вы согласны?

— Тренер Азербайджана много говорит. Он и перед игрой много говорил, и сейчас. Мы — сборная, которая старается мало говорить и больше делать. Мне больше нечего к этому добавить.