Саутгейт объяснил неудачу сборной Англии в матче Лиги наций с Венгрией

«Мы должны признать, что сделали недостаточно для победы, ничья была бы справедливым результатом. Позади долгий сезон. Жара сыграла свою роль, измотала игроков, и мы постарались освежить команду раньше, чем обычно. Я должен посмотреть, правильно ли я выбрал баланс между поиском нового и стабильностью основного состава, — сказал Саутгейт, которого цитирует Би-би-си, в эфире Channel 4. — Я не хочу быть слишком строгим к игрокам, но это игра, из которой надо извлечь уроки. Они разочарованы, потому что мы хотим продолжать побеждать. И если мы хотим быть командой самого высокого уровня, нам нужно выходить и побеждать».