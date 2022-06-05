Саутгейт объяснил неудачу сборной Англии в матче Лиги наций с Венгрией
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Для сборной Англии по футболу в матче с командой Венгрии более справедливым результатом была бы ничья, заявил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Для сборной Англии по футболу в матче с командой Венгрии более справедливым результатом была бы ничья, заявил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.
В субботу сборная Венгрии в Будапеште обыграла команду Англии в матче первого тура лиги А Лиги наций УЕФА со счетом 1:0. Сборная Венгрии не побеждала команду Англии с 1962 года. В 15-матчевой серии без побед венгры потерпели 12 поражений.
«Мы должны признать, что сделали недостаточно для победы, ничья была бы справедливым результатом. Позади долгий сезон. Жара сыграла свою роль, измотала игроков, и мы постарались освежить команду раньше, чем обычно. Я должен посмотреть, правильно ли я выбрал баланс между поиском нового и стабильностью основного состава, — сказал Саутгейт, которого цитирует Би-би-си, в эфире Channel 4. — Я не хочу быть слишком строгим к игрокам, но это игра, из которой надо извлечь уроки. Они разочарованы, потому что мы хотим продолжать побеждать. И если мы хотим быть командой самого высокого уровня, нам нужно выходить и побеждать».
В следующем туре 7 июня команда Англии на выезде сыграет против сборной Германии.