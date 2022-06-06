Роналду заставил маму рыдать, форвард «Локо» создал проблемы Испании, у Хвичи снова «гол плюс пас»

Шоу в Лиссабоне

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после стартового тура отметил, что Криштиану Роналду показал себя настоящим профессионалом и достойно воспринял решение оставить его вне стартового состава на игру с Испанией. Зато в воскресенье капитан привычно вывел Португалию на поле родного для себя лиссабонского стадиона «Жозе Алваладе».

Футбол Лига наций А 2022/2023 5.06.2022, 21:45 Португалия 4 Швейцария 0

Там хозяева пропустили быстрый гол от выступающего за «Бенфику» Сеферовича, однако тревога оказалась ложной, и арбитр отменил взятие ворот из-за контакта мяча с рукой Шера. Португальцы же все сделали по правилам, и Виллиам Карвалью первым успел к мячу, который вратарь отразил перед собой после штрафного в исполнении Роналду.

Сохранивший благодаря тренеру свежесть в ногах Криш на глазах своих родных был неудержим и когда удвоил счет с классной передачи Диогу Жоты, мама звезды не могла сдержать слез. Этот эпизод, вне всякого сомнения, — самая трогательная история воскресенья. Точнее, Долорес Авейру рыдала при каждом успехе Роналду, а стадион встречал фирменное празднование своего кумира громогласным Siuu!

Швейцария же — грозная на протяжении половины первого тайма — развалилась при счете 0:2. Мурат Якин, судя по выражению лица, не понимал, что происходит. Роналду же уже к перерыву мог оформить как хет-трик, так и покер. Даже сложно было поверить, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» не забивал за сборную на протяжении пяти матчей, и это была его худшая серия с 2010 года.

Португалия словно устроила шоу и развлекалась как могла. По всем законам жанра не хватало только хет-трика Роналду, но его отменил ВАР. Криш уже готовился исполнить пенальти, но техника показала, что Нуну Мендеша сбили в сантиметрах от линии штрафной. А со стандартом капитана в итоге справился голкипер.

Спасение Испании

В отсутствие травмированного Шика ключевой фигурой в атаке Чехии стал Кухта. Против Швейцарии нападающий «Локомотива» забил свой первый гол за сборную и вынудил соперника поразить собственные ворота в решающей атаке. Против Испании он снова был в центре внимания. Именно Кухта, избежав попадания в офсайдную ловушку, умчался к воротам финалиста прошлой Лиги наций и вывел на пустые ворота Пешека.

Футбол Лига наций А 2022/2023 5.06.2022, 21:45 Чехия 2 Испания 2

Что до Испании, то при очевидном преимуществе ее контроль мяча был стерильным, и только в добавленное к первому тайму время два главных таланта «Барселоны» — Педри и Гави — организовали ответный гол. Завершающий удар был настолько утонченным по исполнению, что ни у кого не осталось вопросов, почему клуб по условиям нового контракта хочет увеличить отступные Гави до миллиарда евро.

Между тем полузащитнику всего 17 лет и 304 дня, а его первый гол за «Красную фурию» — самый юный в истории сборной. Раньше данным рекордом владел другой представитель «Барсы» — Ансу Фати, но Гави омолодил прежнее достижение на неделю.

Только герой матча в Праге играл отнюдь не за Испанию. Речь, естественно, о Кухте, который убегал от защитников с удивительной легкостью, поставив выходы один на один на поток. Правда, сначала железнодорожник ударил мимо дальнего угла, за что хозяев едва не наказал попавший в штангу Асенсио. Был еще промах Феррана Торреса, но к тому времени Кухта уже вернул Чехии лидерство, эффектно перебросив мяч через Унаи Симона. Конкурс на лучший гол дня форвард выиграл за явным преимуществом.

А вот его сборная остановилась в шаге от сенсации. Точнее, в нескольких минутах, которые оставались до финального свистка, и в считаных сантиметрах, на которые отлетевший от перекладины мяч опустился за линию после атаки реабилитировавшегося за провалы обороны Иньиго Мартинеса.

Группа А2

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В

Н

П М

О

Португалия 2 1 1 0 5-1 4 Чехия 2 1 1 0 4-3 4 Испания 2 0 2 0 3-3 2 Швейцария 2 0 0 2 1-6 0

Холанд неудержим

Футбол Лига наций B 2022/2023 5.06.2022, 21:45 Швеция 1 Норвегия 2

Скандинавское дерби активнее начала Швеция, только норвежцев, как показал матч с сербами, этим не испугать. Как и в Белграде, они выдержали стартовый натиск хозяев, а в середине тайма счет открыл уверенно реализовавший пенальти Холанд.

Тогда одного успеха суперснайпера оказалось достаточно. Теперь новичок «Манчестер Сити» посчитал, что этого мало, и забил еще. А если бы Холанд использовал свой третий шанс, то и в сборной Норвегии он вышел бы на среднюю результативность «гол за игру». Пока у Эрлинга 18 мячей в 19 матчах, но главное — его команда лидирует в сложнейшей группе со стопроцентным результатом.

Футбол Лига наций B 2022/2023 5.06.2022, 21:45 Сербия 4 Словения 1

Поначалу у болельщиков сборной Сербии возникли опасения, что аттракцион неслыханной щедрости в исполнении хозяев продолжится. Но в этот раз после серии упущенных моментов лучший снайпер чемпионшипа Александр Митрович преуспел на добивании и снял с сербов проклятие. Только требовалось подкрепить этот успех надежностью, однако хозяева ухитрились пропустить забег к воротам словенского защитника Стояновича. А он — словно заправский форвард — эффектно перебросил вратаря. Впрочем, сербы выглядели лучше и заслуженно вернули себе лидерство в счете, когда вышедший на замену Тадич с углового навесил на Милинковича-Савича. Даже Йович, не забивавший за «Реал» с декабря прошлого года, и тот отличился в воскресенье.

Группа В4

И

В

Н

П

М

О

Норвегия 2 2 0 0 3-1 6 Сербия 2 1 0 1 4-2 3 Швеция 2 1 0 1 3-2 3 Словения 2 0 0 2 1-6 0

Грузия снова выиграла крупно

Футбол Лига наций C 2022/2023 5.06.2022, 21:45 Болгария 2 Грузия 5

После разминки на гибралтарцах Грузия обрела уверенность в своих силах и бодро начала матч в Разграде. И снова тон задавал Кварацхелия, который по дуге мягко забросил мяч в штрафную, а другой бывший футболист РПЛ — Давиташвили — нанес красивый удар головой. Поучаствовал Хвича и во второй результативной атаке, когда Азаров заставил болгарского защитника срезать мяч в собственные ворота.

В феврале прошлого года Вилли Саньоль начал свою работу в Грузии более чем скромно. Была даже серия из пяти поражений с суммарным счетом 1−14, однако со временем знаменитый экс-защитник сборной Франции выправил ситуацию. Настолько, что в последних семи матчах у грузинской команды шесть побед и ничья, а Кварацхелия — главная звезда сборной. В воскресенье он снова это подтвердил еще и голом с лично заработанного пенальти.