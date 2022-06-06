Сборная Франции по футболу сыграла вничью с хорватами в матче Лиги наций

В составе хозяев гол на 83-й минуте с пенальти забил Андрей Крамарич. У французов отличился Адриен Рабьо (52). Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провел 150-й матч за национальную команду. 36-летний футболист является рекордсменом по числу игр за хорватскую сборную. На втором месте идет Дарио Срна (134), на третьем — Стипе Плетикоса (114).

Сборные Франции и Хорватии второй раз подряд играют в одной группе в Лиге наций. В 2020 году французы в двух матчах группы 3 одержали две победы — со счетом 4:2 и 2:1. Также команды встречались в финале чемпионата мира 2018 года в России, где французы одержали победу со счетом 4:2. В следующем матче французы сыграют с командой Австрии, хорваты — со сборной Дании, обе встречи пройдут 10 июня. В матчах первого тура французы уступили датчанам (1:2), а хорваты — австрийцам (0:3).

В группе 2 дивизиона В сборная Исландии дома сыграла вничью с командой Албании со счетом 1:1. В группе 3 дивизиона С команда Белоруссии на нейтральном поле в Сербии сыграла вничью с командой Азербайджана (0:0), а команда Казахстана в гостях одержала победу над словаками (1:0). В группе 1 дивизиона D сборная Латвии дома победила футболистов из Лихтенштейна (1:0), а команда Андорры дома сыграла вничью со сборной Молдавии (0:0).

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.