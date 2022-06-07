Белорусские футболисты сыграли вничью с азербайджанцами в Лиге наций

Источник: Фото Белорусской федерации футбола

Сегодня в сербском Нови-Саде во втором туре 3-й группы лиги С подопечные Георгия Кондратьева сыграли вничью с командой Азербайджана — 0:0. До перерыва белорусам пришлось в основном обороняться и уже к 36-й минуте они получили три предупреждения за грубую игру. Только в последние минуты первого тайма белорусским футболистам удалось провести несколько опасных атак, но голкипер азербайджанцев Шахрудин Магомедалиев спас свою команду. Во второй половине встречи белорусы играли активнее, на 84-й минуте получили численное преимущество после удаления Гисмата Алиева, но так и не смогли добиться успеха. В первом поединке белорусские футболисты уступили словакам со счетом 0:1, а азербайджанцы проиграли в Нур-Султане казахстанцам — 0:2. Сегодня в Трнаве сборная Словакии неожиданно уступила футболистам Казахстана — 0:1. Положение команд: Казахстан — 6 очков, Словакия — 3, Беларусь — 1, Азербайджан — 1.

В 3-м туре белорусы 10 июня сыграют в Нови-Саде с казахстанской сборной. Расписание выездных игр белорусской команды: 13 июня — Азербайджан — Беларусь, 22 сентября — Казахстан — Беларусь, 25 сентября — Словакия — Беларусь.

Результаты матчей 2-го тура в других квартетах:

2 — Кипр — Северная Ирландия — 0:0, Косово — Греция — 0:1. Положение команд: Греция — 6 очков, Косово — 3, Северная Ирландия — 1, Кипр — 1.

4 — Гибралтар — Северная Македония — 0:2, Болгария — Грузия — 2:5. Положение команд: Грузия — 6, Северная Македония — 4, Болгария — 1, Гибралтар — 0.

В 3-й группе матчи состоятся завтра: Литва — Турция, Фарерские острова — Люксембург. На старте литовцы проиграли у себя дома Люксембургу — 0:2, а турки на своем поле разгромили фарерских футболистов со счетом 4:0.

По итогам группового этапа победители четырех групп получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в Лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в лигу D.