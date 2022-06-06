Казахстан сотворил сенсацию и стал единоличным лидером в Лиге наций
Сборная Казахстана по футболу обыграла Словакию во втором туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу обыграла Словакию во втором туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы 3 дивизиона С прошла в Трнаве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
В начале матча Абат Аймбетов упустил неплохой момент, оборона хозяев небрежно сыграла на своей половине поля, но Абат поспешил с ударом и не воспользовался этим подарком.
Словакия со своей стороны не напоминала грозного фаворита матча, да и группы в целом. Более того подопечные Магомеда Адиева чаще били по воротам, пристреливались Рамазан Оразов, Эльхан Астанов и все тот же Аймбетов, но их ударам не хватало точности. А на 26-й минуте гости все-таки повели в счете. Аслан Дарабаев материализовал в гол передачу Астанова.
После пропущенного мяча словаки активизировались, но не сумели отыграться до перерыва.
Во втором тайме Словакия сразу включилась в игру, тогда как казахстанские футболисты прижались к своим воротам, в связи с чем начали возникать моменты у владений Игоря Шацкого. Благо, соперник не пользовался своими возможностями, чего стоит попадание в каркас ворот Лукаша Гараслина на 62-й минуте.
Хотя на 77-й минуте Ладислав Алмаси сравнял счет, но после видеопросмотра гол отменили, так как он был забит с нарушением правил.
Таким образом, Казахстан одержал вторую победу подряд и с шестью очками стал единоличным лидером своего квартета.
В первом туре команда Магомеда Адиева победила Азербайджан (2:0), а Словакия обыграла Беларусь (1:0).
Следующие матчи пройдут 10 июня, сыграют Азербайджан — Словакия и Беларусь — Казахстан.