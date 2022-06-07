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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Оказывается, можно побеждать». Эксперт — об успехах Казахстана в Лиге наций и вреде лимита на легионеров

Заслуженный тренер РК Павел Черепанов в интервью Vesti.kz высказался о победе сборной Казахстана в матче Лиги наций со Словакией (1:0). Также он задел более глобальный вопрос лимита на легионеров, отметив, что в стране растет наиболее одаренное поколение игроков за последние годы.

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Источник: ФК "Кайрат"

— Павел Петрович, сборная Казахстана сотворила сенсацию, обыграв Словакию и возглавив турнирную таблицу в своей группе Лиги наций. Как вы оцениваете игру сборной, за счет каких качеств это удалось сделать?

— Прекрасный результат, давно наша сборная не выигрывала! Оказывается, можно побеждать, играя два матча за четыре дня. Причина в правильной подготовке. В связи с этим нет основания создавать особенный календарь для команд, участвующих в европейских турнирах, пренебрегая интересами остальных клубов.

Что касается самих игр, то нужно отметить хорошо организованную оборону нашей сборной, особенно в матче со Словакией. Закрыли все зоны, не дали сопернику разбежаться.

— А как обстояло дело с атакой?

— В двух матчах реализовали все, что позволил соперник. Что касается качества атакующих действий, то оно зависит от наличия нападающих, способных результативно и стабильно играть на протяжении всего игрового сезона. К сожалению, здесь у нас многолетняя проблема. Недавно поинтересовался у специалистов о причинах. Говорили о многом, но, на мой взгляд, опустили главную. Анализ практики наших тренеров показывает, что 70−75 процентов составляют упражнения без ворот?! Главная цель футбола забить гол, а на тренировках, они как бы без надобности! Вот и ответ, касающийся атаки и нападающих.

— Продолжая вашу мысль, в действующей стратегии КФФ поставлена задача воспитать новое поколение футболистов, которые будут играть в финальном турнире чемпионата мира в 2034 году. Это задача реальна, ее можно решить?

— Мой ответ будет в определенной мере неожиданным и парадоксальным. Такие футболисты уже есть, к началу отборочных игр в 2032 году им будет по 32−31 года. Имею в виду игроков 2000—2001 года рождения. По признанию специалистов, это самое талантливое поколение последних лет. У них большой потенциал, который останется не реализованным, если они не будут играть, получая полноценную практику. Не открою истину, причина известна — неоправданное количество легионеров в клубах. Мало того, в прошлом году руководство ПФЛК намеревалось вообще отменить лимит?! Если принять это предложение или оставить лимит без изменений, то через 2−3 года будет безвозвратно потеряно уже имеющееся талантливое поколение, а задачу воспитать новое нужно просто удалить из целей Стратегии.

— Будет ли изменение лимита достаточной мерой, чтобы решить эту задачу?

— Конечно, нет! Чтобы бизнес развивался, нужны условия, в виде законов, которые, по умолчанию, регулируют развитие. Футбол ничем не отличается. Нужны целенаправленные условия, закрепленные в уставах федерации и профессиональной лиге. Цель и главная задача этих условий — повышение мастерства казахстанских футболистов. Только это может заставить болельщиков прийти на стадион. Высокое исполнительское мастерство и креативные действия дадут возможность восхищаться и получать удовольствие от игры. Даже при наличии имеющейся инфраструктуры можно достичь поставленной задачи. Эта задача определена в Стратегии. По своей сути, она футбольная конституция, основной закон, который нужно выполнить.

Напомним, что сборная Казахстана набрала шесть очков в двух матчах Лиги наций-2022/23. В следующей игре подопечные Адиева сыграют на выезде с Беларусью (в ночь с 10 на 11 июня).

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