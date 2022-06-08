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Футбол. Лига наций. Все результаты
00:00 (мск), источник: ТАСС

Сборные Германии и Англии сыграли вничью в матче футбольной Лиги наций

ТАСС, 7 июня. Сборная Германии по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Англии в матче второго тура группы 3 дивизиона А Лиги наций. Встреча прошла во вторник в Мюнхене.

Германия
Италия
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В составе сборной Германии отличился Йонас Хофман (50-я минута), у англичан — Гарри Кейн (88, с пенальти). Для Кейна этот гол стал 50-м за сборную, он опередели по этому показателю Бобби Чарльтона и теперь единолично занимает второе место в списке лучших бомбардиров. национальной команды, лидирует Уэйн Руни, на счету которого 53 гола. На 23-й минуте встречи гол Хофманна был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) — был определен офсайд. Футболисты сборной Германии провели матч в форме женской национальной команды, выразив поддержку футболисткам — в июле они выступят на чемпионате Европы в Англии. На футболках женской сборной Германии нанесены две звезды, который обозначают количество завоеванных титулов чемпионата мира, у мужской команды — четыре.

Футбол

Лига наций А 2022/2023
11.06.2022, 21:45

Англия-Италия-

Сборные Германии и Англии выступают в одной группе Лиги наций с командами Венгрии и Италии. Во вторник итальянцы обыграли венров (2:1) и возглавили турнирную таблицу квартета, набрав 4 очка в двух матчах. Вторыми идут венгры (3 очка), третьими — сборная Германии (2), четвертыми — англичане (1).

В последний раз команды встречались в ⅛ финала чемпионата Европы летом 2021 года, тогда сильнее оказались англичане (2:0), которые впоследствии дошли до финала, где уступили итальянцам (1:1 в основное время, 2:3 — по пенальти).

В группе 3 дивизиона B сборная Финляндии дома одолела команду Черногории (2:0), а сборная Боснии и Герцеговины на своем поле обыграла команду Румынии (1:0). В группе 1 дивизиона C сборная Турции на выезде разгромила команду Литвы (6:0), а сборная Фарерских островов дома уступила команде Люксембурга (0:1).

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Матчи группового этапа состоятся 2—14 июня и 22—27 сентября. Действующим победителем турнира является сборная Франции. Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

Германия
1:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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