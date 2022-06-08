Кейн спас Англию в гостях у Германии, Италия с Манчини снова побеждает

Юбилей снайпера

Лига А

Футбол Лига наций А 2022/2023 7.06.2022, 21:45 Германия 1 Англия 1

Англичане в стартовом туре разочаровали не столько поражением от Венгрии, сколько откровенно скучной игрой. И реакцией Гарета Саутгейта на тот матч стали пять изменений в стартовом составе и отказ от схемы с тремя центральными защитниками. Схожую расстановку, кстати, использовали как венгры, так и немцы, причем Ханси Флик и вовсе выпустил семь свежих футболистов по сравнению со встречей против Италии.

Правда, чистоту английского эксперимента немного нарушила травма Филлипса, которого уже на 14-й минуте пришлось менять на Беллингема. Но не думаю, что форс-мажорные обстоятельства имели принципиальное значение. Англия выглядела свежее, чем в Будапеште. Как в целом, так и в отдельных эпизодах вроде классного дальнего удара Сака или промаха Кейна, который не воспользовался неудачной игрой Нойера на выходе.

Все это, впрочем, не отменяет того факта, что игровым и территориальным преимуществом владела Германия, которая в рамках поддержки готовящихся к Евро-2022 представительниц прекрасной половины человечества провела матч в футболках женской сборной. И если до перерыва два немецких гола были отменены, то вскоре после начала второго тайма Хофманн по всем правилам завершил классную комбинацию с участием Хаверца и отдавшего проникающий пас в штрафную Киммиха.

Пикфорд в данном случае был бессилен, но в остальных эпизодах именно он сохранял Англии шансы на спасение. Голкипер не дал забить выбегавшему к воротам Вернеру и блестяще среагировал на убойный удар Мюллера. Прекрасен был и Нойер, среагировавший на удар Кейна в упор. Однако главный бомбардир гостей свой гол все же забил, да еще и заработав пенальти, который назначили после вмешательства ВАР и похода арбитра к монитору.

Наверное, именно таким и должен был получиться 50-й мяч Кейна за сборную, которая сполна реабилитировалась за неудачный старт. До рекорда Уэйна Руни осталось всего три точных удара.

Барелла на уровне снайперов

Футбол Лига наций А 2022/2023 7.06.2022, 21:45 Италия 2 Венгрия 1

Роберто Манчини продолжает экспериментировать. Три игры (включая Финалиссиму против Аргентины) — три разные версии состава. В том варианте, который был выбран на возмутителя спокойствия Венгрию, обращал на себя внимание заслуживший место в старте 18-летний вундеркинд Ньонто, а также лечившийся почти год и оказавшийся в старте впервые с Евро-2020 Спинаццола.

Сколько защитник «Ромы» значит для «адзурри», показала первая голевая атака. Спинаццола тонко оценил ситуацию и покатил мяч вдоль штрафной, после чего последовал неотразимый удар Бареллы в дальний верхний угол. Для полузащитника «Интера» это уже восьмой гол в эпоху Манчини, и по результативности он идет вровень с центрфорвардами — Иммобиле и Беллотти.

В целом же Италия во вторник брала свое на классе. Иногда это означает — не прилагая серьезных усилий, но в данном случае речь о качестве принимаемых решений. Это касается и второй голевой комбинации с эффектным сольным проходом Политано, с чьей выверенной передачи Пеллегрини просто не имел права промахнуться.

Правда, у второго гола оказался неприятный для Италии эффект. Хозяева банально успокоились, тогда как Венгрии при 0:2 терять было уже нечего, и вторую половину она провела гораздо активнее. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить Джанлуку Манчини в довольно простой ситуации отправить мяч в собственные ворота. Но не больше, и «адзурри» все же отпраздновали первую турнирную победу после катастрофы в отборе на ЧМ-2022.

Легкая прогулка

Лига С

Футбол Лига наций C 2022/2023 7.06.2022, 21:45 Литва 0 Турция 6

Вылет турецкой команды в третий по статусу дивизион — недоразумение, и пока миссия по возвращению в лигу В превращается для команды Штефана Кунца в легкую прогулку.

В Вильнюсе турки за первую четверть часа отличились дважды, причем оба мяча оказались на счету прежде не забивавшего на таком уровне Догукана Синика.

10:0 по сумме двух стартовых игр — красноречивая статистика.

Правда, Турция не единоличный лидер: за этот статус ей предстоит поспорить с также дважды выигравшим Люксембургом.